Одеса под обстрел с ракети „Калибър“ и „Искандер“

Осем ракети "Калибър" и "Искандер" атакуваха Одеса и областта от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.

Според първоначалната информация ударите са насочени срещу пристанищната инфраструктура в Одеса и Черноморск, както и срещу обекти от енергийната система.

В региона е обявена въздушна тревога, която продължава, а местните власти призовават жителите да потърсят укритие в бомбоубежища и да спазват указанията за безопасност.

Одеска област е дом на значителна българска общност – над 150 000 души, което я прави третата по численост етническа група според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят между 50 и 60 хиляди българи, а най-големите компактни общности са съсредоточени в районите Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.