Лукашенко освободи 123 затворници, включително Алес Беляцки

В замяна на вдигане на американски санкции

Беларуският президент Александър Лукашенко е помилвал 123 затворници в рамките на договореност със Съединените щати, която предвижда отмяна на американските санкции върху износа на калиев карбонат от Беларус. Това съобщи агенция Ройтерс, като се позова на официално изявление, публикувано от президентската канцелария в Telegram.

Според информацията, освободените лица са граждани на различни държави и са били осъдени по разнообразни обвинения, включително за шпионаж, тероризъм и екстремизъм. Сред тях са и някои от най-известните политически затворници в страната.

Посолството на САЩ във Вилнюс потвърди, че сред помилваните са основателят на правозащитната организация „Вясна“ и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки, както и водещите опозиционни фигури Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

Освобождаването на Колесникова беше потвърдено и от независимото издание „Зеркало“, което цитира сестра ѝ Татяна Хомич. По думите ѝ, тя вече е разговаряла с Колесникова по телефона.

По информация на американското посолство в Литва, договорката е постигната след двудневни преговори между Александър Лукашенко и специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джон Коул. Сделката бележи рядък момент на диалог между Минск и Вашингтон на фона на продължаващата международна изолация на беларуския режим.