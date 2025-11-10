Съветът на ЕС ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България

Очаква се Европейската комисия да представи основните изводи от годишния си доклад

Следващата седмица Съветът на ЕС по общи въпроси ще разгледа състоянието на върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия. Това е посочено в официалния дневен ред за предстоящото заседание. Подобни обсъждания се провеждат редовно и обхващат всички държави членки на Европейския съюз.

Очаква се Европейската комисия да представи основните изводи от годишния си доклад за върховенството на закона в ЕС, публикуван през юли. След това засегнатите страни ще имат възможност да информират останалите членки за постигнатия напредък през последната година и да отговорят на въпроси.

Годишният диалог на Съвета на ЕС по въпросите на върховенството на закона се провежда от 2015 г. През 2020 г. той беше разширен, като включва по-задълбочени разговори за правосъдието и законността в отделни държави. Всяка година европейските министри се събират на три заседания, посветени на състоянието на върховенството на закона в отделни групи държави, с цел обмен на опит и наблюдение на напредъка.