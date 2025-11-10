„Заплахата беше постоянна“ — руски дрон прелетя над Анджелина Джоли по време на пътуването ѝ до Украйна

Тя призова правителствата да прекратят конфликта

Холивудската звезда Анджелина Джоли описа как е била принудена да чака, докато дрон прелетя над нея по време на неотдавнашното ѝ пътуване до Николаевска и Херсонска области, където се срещна със семейства, живеещи на фронтовата линия на руската война, пише Kyiv Independent.

„Заплахата от дронове беше постоянно, силно присъствие. Чува се ниско бръмчене в небето“, написа тя в Instagram. „Имаше момент, в който трябваше да спрем и да чакаме, докато дрон прелетя над нас. Бях в защитна екипировка и за мен това бяха само няколко дни. Семействата тук живеят с това всеки ден.“

Актрисата посети Украйна преди това през пролетта на 2022 г., където се срещна с вътрешно разселени хора в Лвов.

Джоли пътува с базираната в Обединеното кралство фондация „Наследство на войната“ до обсадената южна Украйна на 5 ноември. Град Херсон е точно над реката от руските позиции и е подложен на чести и тежки обстрели, като руските войски често насочват и убиват цивилни.

Актрисата пише как руските войски „следят, преследват и тероризират“ местните жители постоянно в „човешко сафари“. По време на посещението си тя отбеляза как училищата, клиниките и детските градини са били принудени да работят под земята и разговаря с местните жители за психологическото въздействие на живота под постоянни заплахи, както и за страховете им да бъдат забравени от света.

Тя призова правителствата да прекратят конфликта и да защитят цивилното население, както в Украйна, така и в Судан, Газа, Йемен и Демократична република Конго, като същевременно подчерта работата на няколко украински хуманитарни организации, помагащи на деца, включително Ukrainian Gen, Fight for Right, Help Ukraine и Marsh Zhinok.