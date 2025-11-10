Орбан: Унгария няма да бъде изправена пред санкции за руски петрол, докато Тръмп е на власт

Още по темата: След Орбан: И Вучич отива при Доналд Тръмп да иска отмяна санкциите срещу НИС 09.11.2025 11:35

Залозите за нас не можеха да бъдат по-високи

Унгария няма да се изправи пред никакви санкции за руски петрол, поне докато Доналд Тръмп е президент на САЩ, каза унгарският премиер Виктор Орбан .

„Докато той е президент там, а аз съм министър-председател тук, няма да има санкции”. написа премиерът Виктор Орбан във Фейсбук. „Не е преувеличено да се каже: преминахме най-важните преговори за годината досега. Ръкувахме се с президента Тръмп за безсрочното освобождаване на Унгария от американските петролни санкции. Докато той е президент там, а аз съм министър-председател тук, няма да има санкции. Залозите за нас не можеха да бъдат по-високи. Влизането в сила на американските санкции върху руските енергийни източници до Коледа щеше да доведе до два до три пъти по-високи разходи за комунални услуги и хиляда форинта в цените на бензина в Унгария. Истинска катастрофа. Успяхме да предотвратим тази опасност. За да могат унгарските семейства да имат Коледа, която искаха.”