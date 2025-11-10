Ватиканът разследва епископа на Кадис за педофилия

Духовникът е заподозрян в системно сексуално насилие над непълнолетен през 90-те години

Ватиканът започна официално разследване срещу епископа на Кадис – 76-годишния Рафаел Зорноза, по обвинения в педофилия. По информация на испанския вестник „Ел Паис“, духовникът е заподозрян в системно сексуално насилие над непълнолетен през 90-те години.

Жертвата е подала жалба по пощата до Конгрегацията за доктрината на вярата в Рим. В нея мъжът твърди, че Зорноза го е малтретирал в продължение на седем години – от 14-годишна до 21-годишна възраст.

Случаите датират от 1994 г., когато Зорноза е бил на 45 години и е ръководел висшата семинария в епархията Хетафе. Според „Ел Паис“, това е първият известен случай в Испания, при който действащ епископ е обект на канонично разследване за сексуално посегателство срещу непълнолетен.

Епархията на Кадис и Сеута потвърди, че епископ Зорноза временно е преустановил своите служебни задължения, за да съдейства на разследването и да се концентрира върху лечението си от агресивен рак.

В изявление от епархията се казва, че „обвиненията, повдигнати във връзка със събития, случили се преди близо три десетилетия, са изключително сериозни, но и напълно неверни“. Местни медии отбелязват, че това е първият случай, в който публично се разкрива тежкото заболяване на епископа.