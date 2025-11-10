Съдът реши: Никола Саркози излиза от затвора

Апелативният съд в Париж разпореди освобождаването на Никола Саркози, който беше в затвора от 20 дни след осъждането му по делото за Либия, и го постави под съдебен контрол.

При разглеждането на молбата му прокуратурата поиска освобождаването от затвора под съдебен контрол на бившия президент, който се яви по видеоконферентна връзка от затвора „Ла Санте“, предаде АФП.

Съдът му наложи разширена „забрана за контакт“, по-специално с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, и за напускане на националната територия.