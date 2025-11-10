„Грешка в преценката“: Шефът на Би Би Си се извини на Доналд Тръмп

Председателят на "Британската радиоразпръсквателна корпорация" (Би Би Си) Самир Шах се извини заради „грешка в преценката“ при редактирането на реч на Доналд Тръмп в документалния филм „Панорама“, след оставките на двама ключови ръководители в медията.

Генералният директор Тим Дейви и ръководителката на новинарското звено Дебора Търнес се оттеглиха от постовете си през уикенда заради породилия полемика монтаж на изказване на президента на САЩ.

Шах заяви, че Би Би Си признава, че редакцията на речта на Тръмп е създала "подвеждащо впечатление" и е трябвало да бъде разгледана по-внимателно. Той отбеляза, че въпросът е бил разгледан вътрешно по-рано тази година и посочи, че телевизионният оператор е трябвало да предприеме официални действия по това време, съобщи Ройтерс.

„Абсолютно ясно е, че Би Би Си трябва да се застъпва за безпристрастността“, написа Шах до британските законодатели, добавяйки, че телевизионната компания е ангажирана с възстановяването на общественото доверие и гарантирането, че журналистиката ѝ отговаря на най-високите стандарти за справедливост.

Относно редакцията на Тръмп, той каза, че след допълнително обмисляне Би Би Си е приела, че начинът, по който е била редактирана речта, „създава впечатление за директен призив за насилствени действия“.

„Би Би Си би искала да се извини за тази грешка в преценката“, каза той в писмото.

До скандала се стигна след информация на в „Дейли телеграф“, базирана на вътрешен документ на медията, изготвен от бивш неин консултант по спазването на стандартите. В този документ били изброени редица грешки, допуснати от Би Би Си при отразяване на различни теми и събития. Сред тези грешки е бил и начинът, по който реч на Тръмп от 6 януари 2021 г. е била монтирана.

В документа се казва, че в програмата „Панорама“ на Би Би Си са били монтирани две части от речта по начин, който да навежда на мисълта, че той сякаш насърчава щурма на Конгреса преди четири години.

В документалната програма Тръмп е показан да казва на поддръжниците си: „Ние ще стигнем до Капитолия“ и „Ще се борите с всички сили“. Тези две изказвания обаче той е направил в различни части от речта си тогава, но те са били монтирани така, че да изгледат едно след друго.

Разкритията бяха направени от „Дейли телеграф“ във вторник. А монтираната подвеждащо реч на Тръмп е била излъчена в „Панорама“ седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г., допълва Франс прес.

Всъщност в първия пасаж от речта си Тръмп е заявил: „Ние ще стигнем до Капитолия и ще окуражим нашите храбри сенатори и народни избраници“. А думите: „Ще се бие с всички сили“ са от друг пасаж на изказването.