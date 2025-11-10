Фрийлансърите в Гърция декларират едва 305 евро на месец

Тази картина извежда на преден план вечния проблем с укриването на данъци

Професионалистите на свободна практика продължават да представят образ на бедност на хартия. Почти всеки втори (49,7%) декларира доходи, толкова ниски, че се облага с данък въз основа на системата за предполагаем доход, известна на гръцки като „текмирия“, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Според данни от данъчните декларации за тази година, средният годишен деклариран доход на половината от професионалистите достига едва 3665 евро, т.е. 305 евро на месец. В резултат на това данъчните власти задействаха данъчната такса за 387 532 данъкоплатци от общо 714 465, като изкуствено увеличиха годишния си доход до 13 107 евро и доведоха до среден данък от 1815 евро.

Тези данни показват, че запазването на настоящата система за данъчно облагане на фрийлансърите не е случайно. Тази картина извежда на преден план вечния проблем с укриването на данъци, тъй като числата са толкова ниски, че едва ли са убедителни.

Държавата вече смята, че запазването на съществуващата система за данъчно облагане на фрийлансърите, базирана на презумпции и минимални доходи, е напълно оправдано, тъй като голям процент от тези професионалисти продължават да показват фиктивни доходи, криейки по-голямата част от реалните си доходи.

Същевременно от анализа на статистиката на Независимия орган за публични приходи (AADE) се очертава интересна тенденция. В повечето категории професии се наблюдава намаление на декларираните загуби. С други думи, професионалистите вече предпочитат да показват дори малки печалби, знаейки, че непрекъснатите нулеви резултати автоматично активират контролни аларми.

Има обаче професии, които остават верни на традицията на загубите, като барове, ресторанти, фризьорски салони, ветеринарни клиники и автосервизи, които продължават да отчитат отрицателни резултати, въпреки оживената активност, която човек често наблюдава на пазара.

Трудно е да се убеди някого, че почти половината от фрийлансърите в страната живеят само с 305 евро на месец. Ако това беше така, мнозина вече щяха да се обърнат към платена работа, където минималната работна заплата е близо три пъти по-висока - 880 евро.