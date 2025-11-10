Разкриха кой е стилно облеченият мъж от популярната снимка от деня на обира на Лувъра

В трите седмици след кражбата в Лувъра, докато разследващите се опитваха да разкрият кой стои зад нея и защо френските кралски бижута са били толкова лесни за кражба, остана още една загадка: кой е „мъжът с федора“.

Елегантният младеж с шапка беше сниман пред музея в неделя и снимката му се разпространи в социалните медии, което породи теории за самоличността му, пише Би Би Си.

Полицията действа бързо и арестува и повдигна обвинения срещу четирима души за престъплението, а директорът на Лувъра призна, че системата за видеонаблюдение е била недостатъчна.

Оказа се, че елегантният младеж е местен тийнейджър, фен на Шерлок Холмс и Еркюл Поаро, който просто се е оказал на мястото на истинско престъпление.

15-годишният Педро Елиас Гарзон Делво от Рамбуйе, югозападно от Париж, разказа пред Associated Press, че е планирал да посети Лувъра с семейството си, но е открил, че музеят е затворен.

Докато питал полицаите за затварянето, фотограф от AP, който се опитвал да заснеме охранителния кордон, направил снимка и включил Педро в кадъра.

Педро разбрал, че снимката е станала вирусна едва четири дни по-късно, когато приятел му изпратил скрийншот с въпроса: „Това ти ли си?“

Той беше още по-шокиран, когато майка му се обади, за да му каже, че снимката е публикувана в „Ню Йорк Таймс“. Това му направило силно впечатление, каза той, защото чете този вестник и „не всеки ден се появяваш в „Ню Йорк Таймс“.

„Хората казаха: „Станал си звезда“. Бях изумен, че само с една снимка можеш да станеш известен за няколко дни.“

На въпроса защо е носил старомодно жиле и федора в музея, Педро отговори, че е започнал да се облича по този начин наскоро, вдъхновен от държавници и измислени детективи от 20-ти век.

Докато в интернет циркулираха диви спекулации за снимката му – някои се чудеха дали е истински детектив или изкуствен интелект – Педро мълчеше в продължение на седмици.