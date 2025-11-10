Лукашенко: „Орешник“ никога няма да стои на едно място

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че новият ракетен комплекс „Орешник“ няма да бъде разположен постоянно на едно място, а ще остане мобилен и ще се придвижва между различни локации на територията на страната. Това съобщи държавната агенция БелТА.

„Няма да разкриваме подробности. Това е мобилен комплекс — той никога няма да бъде на едно място. Ще се мести между определени точки и, ако се наложи, ще може да нанесе удар от избрана позиция“, заяви Лукашенко.

В края на октомври беларуският лидер потвърди, че ракетната система ще бъде поставена на бойно дежурство през декември. Решението за евентуалното ѝ използване ще бъде вземано съвместно с руския президент Владимир Путин. Лукашенко предупреди, че „опонентите на Запад не трябва да се провокират“, напомняйки, че именно подобни действия са довели до конфликта в Украйна.

През ноември миналата година Русия изпробва системата със среден обсег на действие, като порази голям военнопромишлен обект в Днепър. Според руските източници, при групово използване ударът от „Орешник“ е съпоставим с ефекта на ядрено оръжие.