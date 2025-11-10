Аптеките в шок, болни остават без лекарства след Нова година

Задава се невиждана национална здравна криза, предупредиха от фармацевтичния съюз

Причината е задължителното въвеждане на регистриран в НАП софтуер

Медикаментите с рецепта се верифицират

Шок сред фармацевтите предизвика ново условие, заложено в проекта за бюджет за 2026 г. Задължението да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите ще остави голяма част от аптеките след Нова година затворени, а болните и близките им ще са принудени да обикалят и да търсят обекти, които са се справили в краткия срок с изискването, прогнозираха фармацевти. Те предупредиха, че подобно задължение е абсолютно излишно, тъй като цялата им дейност много отдавна е изцяло на светло.

Още в края на изминалата седмица магистър - фармацевтите заплашиха с протест, ако се въведе задължението аптеките да използват софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО) от 1 януари 2026 г.

“През 2018 г. Министерството на финансите неколкократно удължаваше срока за регистрация на СУПТО и накрая се отказа от задължителната регистрация по комплексни причини. Настоящото изискване поставя аптеките в невъзможност да извършват дейността си и от 1 януари 2026 г., а пациентите няма да имат достъп до лекарствени продукти”, предупредиха от Българския фармацевтичен съюз.

“С предложения проект правителството създава предпоставки за невиждана национална здравна криза. Същевременно, от 1 януари 2026 г. софтуерите на аптеките трябва да се настроят за работа в две валути - лева и евро, което е огромно предизвикателство”, предупредиха фармацевтите. По думите им приемането на законопроекта за държавния бюджет в този вид може да засегне правото на здравноосигурените лица на достъп до определени продукти от Позитивния лекарствен списък и да създаде спорове между НЗОК и търговците на дребно.

В позиция на Българския фармацевтичен съюз, публикувана на сайта на съсловната организация се припомня, че всички аптеки са длъжни по силата на Закона за здравното осигуряване и на Закона за здравето да ползват специализирани софтуери за управление на продажбите на лекарствени продукти.

„ Всяко отпускане на медикаменти с рецепта се верифицира в националната система, която е създадена по реда на правото на ЕС. Всяко отпускане на лекарства по лекарско предписание се регистрира също в Националната здравноинформационна система, ако продуктът се заплаща от НЗОК или в определени други случаи”, посочват от Българския фармацевтичен съюз.

Аптеките ползват специализирани и сложни от техническа страна софтуери, които се създават и поддържат от доставчици с опит в областта, обясниха още от БФС. Тези софтуери имат системна връзка в реално време с Националната здравна информационна система (НЗИС), НЗОК, СЕСПА и с Националния регистър за верификация на Българската организация за верификация на лекарствата, се казва още в становището на БФС. Според съсловната организация има реална опасност подобни сложни системи да не могат да се регистрират в НАП в определения срок.

Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки:

С въвеждането на еврото цените на лекарствата ще растат

Няма никакъв смисъл от въвеждането на регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите, защото ние експортираме какво ли не. Непрекъснато се увеличава административната тежест и вече е пълно безобразие. Нетърпимо е. Всичко, което се прави през последните години реално не върши никаква работа. Тормози се бизнесът, тормозят се хората, които работят и изкарват нещо.

Събираемостта няма да се увеличи. При нас всичко е изключително прозрачно.

За оставащия кратък период от време няма как да се въведе подобен софтуер. Нито верификацията доведе до очакваните резултати, нито СЕСПА. Постепенно се въвежда SAF-T (система за счетоводно отчитане) където се експортира голяма част от счетоводството.

Натрупваме системи, върху системи, експорти върху експорти. Това са политически грешни решения. Политиците вместо да реформират системата на разходи се опитват да въздействат върху приходите на бюджета с решения, които имат съмнителна стойност. Вместо да намаляват администрацията, те увеличават разходите на бизнеса.

Ние не можем да платим повече данъци, от това което плащаме в момента. Нашият бизнес е изключително регулиран. Всичко е на светло.

Ние продаваме основно вносни стоки. С въвеждането на еврото ставаме в пълна степен част от европейския пазар. Всички западни фирми-производители на лекарства, които са на българския пазар искат да изравнят постепено цените си с цените в Германия и в Европа. Следващите една, две, три години, цените на лекарствата ще растат, докато се изравнят със средните цени в Европа.

Пенка Минева, Инициативен комитет от магистър фармацевти в България:

Да затваряме и това е!

Ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите е напълно възможно след Нова година много от аптеките да се окажат затворени, а пациентите принудени да обикалят и да търсят работеща аптека. Не може за два месеца да се въведе нов софтуер. Макар че нашите програмисти и всички, които поддържат аптечния софтуер още през 2019 г., когато пак се опитаха да въведат СУПТО (софтуер за управление на продажби в търговски обект) разработиха такъв модул, но той не е работил, не е пробван и не е инсталиран. Имаме още 3-4 системи, с които работим и сме вързани. Не е ясно как това СУПТО ще се съвместява с тях. Националната здравна информационна система, когато работим по рецепти, по каса, имаме достъп до нея, получаваме номер, който оторизира действието, след това изпълняваме рецептата, отново получаваме номер оттам и всичко трябва да приключи и с номер на СУПТО. И не знам как съвместно ще работят системите.

Съмнявам се, че това ще се случи, защото практически е невъзможно. Ако обаче гласуват от януари да се въведе, ще трябва да се работи здраво, но проблем ще има.

Лошото е и че всяко надграждане е за наша сметка. Софтуерът ни вече е толкова закърпван, че не се знае дали няма в един момент да откаже.

Чух, че глобите за неизпълнение ще са ужасяващи - 10 000 лв. Отделно вече има други глоби от 3000 лв., 5000 лв., 10 000 лв., ако нещо по софтуера не работи. Ако не работим със системата за верификация и там има глоби. Изобщо да затваряме и това е!

Най-добре осигурени са туристическите общини

Около1,9 млн. българи живеят в селища без аптеки

В България около 1,9 милиона души живеят в населени места без аптеки. Това са предимно малки населени места, където поддържането на аптека е икономически неизгодно поради малкия оборот и високите разходи, а също така липсват желаещи фармацевти.

Общият брой аптеки в страната намалява - по последни данни на ИАЛ броят на аптеките в страната е 3 296, като приблизително една трета от тях са концентрирани в трите най-големи града - в София те са общо 740, в Пловдив - 212, а във Варна - 171. Броят на общините без нито една аптека е 23, а тези само с по една са 40. В сравнение с регистъра на аптеките от 2020 г., през 2021 г. аптеките са с 500 по-малко, като по-голямата част от свиването се дължи на големите градове.

Общо за страната на аптека се падат средно по 2087 души. Най-добре осигурени с аптеки са туристически общини като Несебър (393 души/аптека), Приморско (636 души/аптека), Царево (825 души/аптека) и Банско (869 души/аптека). Това може да се обясни с факта, че по време на туристическия сезон населението на тези курортни селища драстично се покачва, което създава нуждата от относително по-голям брой аптеки. Общините с най-много жители средно на една аптека са Добрич-селска (20 506), Тунджа (11 364), Аврен (9737), Джебел (9643) и Главиница (8832). За първите две екстремните резултати вероятно са следствие от това, че административните им центрове - Добрич и Ямбол - са отделени в отделни общини, където са и концентрирани по-голям брой аптеки.

