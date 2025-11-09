Монтират димни детектори в къщите на самотни хора в Царево

Димни детектори ще предпазват от пожари домовете на възрастни и самотно живеещи хора, които се отопляват с дърва. В навечерието на отоплителния сезон, Община Царево и Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението са предприели мерки за повишаване на безопасността и сигурността на хората, живеещи сами в по-отдалечените населени места.

Не само в града, но и в общината, в селищата с малък брой жители в Странджа планина, има много старци, които нямат близки и са застрашени от стихии, ако не збележат навреме, че нещо с печките им не е наред, обясниха общинарите. Затова, с финансовата подкрепа на общината са закупени димните детектори, които ще бъдат инсталирани в домовете им.

През зимните месеци, рискът от пожари е най-висок. Звукът от устройството може да събуди обитателите в случай на пожар или задимяване, или да индикира съседите, че нещо се случва.

Монтирането на устройствата се извършва изключително лесно и ще се случи с помощта на кметовете и кметските наместници по места през идната седмица.