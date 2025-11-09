В Босилеградско недоволстват от качеството на сигнала на българските мобилни оператори

Сънародниците ни в Босилеградско нямат качествен GSM сигнал и интернет покритие на българските оператори, казаха участвали в научната конференция за Деня на Западните покрайнини - 8 ноември. Проблемът е от месеци и затруднява контактите на сънародниците ни и на туристите, посещаващи града и района, съобщава БНР.

Българските оператори не монтират по-мощни усилватели и не влагат средства по поддръжката на мрежата си заради малкото абонати оттатък границата.

В резултат, сигнал на много места в района на Босилеград няма, а и интернет покритие. Използват се сръбските доставчици, като роумингът е много висок и непосилен за повечето потребители - 5,80 лв. за минута входящ разговор, 2,49 лв. е SMS и т.н. Разчита се казусът в Босилеградско да се реши с намесата на държавата.

Иначе отбелязването на Деня на Западните покрайнини е минало успешно с научна конференция "Западните покрайниин - минало и перспективи" с участието на учени историци с над 30 доклада.

Докато вървял научният форум обаче, в Босилеград местните власти организирали... фестивал на ракията, коментира за БНР историкът доц. д-р Ангел Джонев.