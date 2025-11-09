Карлос Контрера: Някои водачи на електромобили злоупотребяват с безплатното паркиране

„Проблемът с организацията на паркирането в зоните е, че в момента електрическите автомобили паркират абсолютно безплатно и без ограничения във времето. Това създава проблем в определени подзони. Когато няма заплащане и няма ограничения във времето, част от ползвателите на тези електрически превозни средства на практика злоупотребяват".

Това заяви по Нова ТВ Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО, по въпроса дали наближава краят на безплатното паркиране за електрическите коли в София.

Статистиката на МВР сочи, че от 1 200 000 пътни превозни средства едва 12 700 са електрически — тоест около 1%.

"Ние сме били свидетели как седмици наред има електрически автомобили, които не се местят от паркомястото си, а в идеалния център местата не са толкова много, че да си позволим подобен дисбаланс в системата”, изтъкна Контрера.

„Моето предложение е въвеждане на годишен винетен стикер за електрически автомобили, валиден от 1 януари 2027 г. Тоест има достатъчно преходен период, с идеята да не допускаме цели улици да бъдат блокирани от електрически автомобили”, каза Контрера.

По отношение на служебните абонаменти за паркиране той каза, че това е една от Ахилесовите пети на общината. По думите му, в момента, в който общината реши да ограничи служебните абонаменти, институциите ще си направят зони за сигурност.

"Затова стъпките би трябвало да бъдат следните: аз съм готов още следващата седмица да предложа текст, който ясно да разписва как се създава зона за сигурност – със заповед на кмета на Столична община и с одобрена организация на движението”, каза Контрера.