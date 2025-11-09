Шефът на планинските спасители, за Стефани, която изчезна на Витоша: В добра кондиция е, познава планината

Още по темата: Всички пътеки край Бояна обходени в издирването на изчезналото момиче на Витоша 08.11.2025 08:01

Можела да изкара още един ден без храна

След два дни издирване във Витоша, 20-годишната Стефани се появи вчера. Директорът на директорът на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст Емил Нешев обясни, че реално тя е слязла сама от планината.

„Оказа се, че непрекъснато сме я гонили, защото липсваше информация. В крайна сметка трябва да знаеш изходна точка, някакви данни, за да можеш да бъдеш ефективен”, каза Нешев по Нова ТВ.

Реално тя си слезе сама от планината, разказа той. Още от първия ден от подаване на сигнала сме на терен и се опитвахме да се досетим откъде би минала, допълни той. "Оказа се, че момичето е в добра кондиция, познава планината, има умения да се движи в планината и по този начин ние се оказахме догонващи".

"Имахме информация от близките, че има вероятност да се движи и без пътека, което още повече затрудни нещата, затова вчера реагирахме и с дронове между хижа "Алеко" и хижа "Физкултурник", което не даде резултат", разказа директорът на ПСС.

Емил Нешев коментира, че усилията на спасителите не са безсмислени, защото условията в планината са били предизвикателни, особено през нощта, а момичето е нощувало навън. "Опитахме се да предотвратим лоши последици, въпреки че момичето е било достатъчно умно и опитно, за да оцелее две нощи подред", заяви той. Според него младата жена може би е можела да изкара още един ден в планината без храна при тези метеорологични условия.

По думите му Стефани е в добро физическо състояние. „За психическото ѝ състояние не мога да коментирам – нямам представа. Доколкото знам, вчера е била прегледана от медицински екип в 4 РУ, където е била заведена за обяснение”, каза Нешев.

Нямаме информация защо е предприела тези действия, каза още Емил Нешев на въпрос защо 20-годишното момиче е избрала гората за бягство.