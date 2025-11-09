Обучиха 62 педагози от забавачките и в здравни грижи

Заради недостига на медицински сестри

62 педагози от детски градини в Бургас преминаха успешно обучение в Бургаския държавен университет. Лекциите на тема „Проблеми на ранното детско развитие, профилактиката и промоцията на здравето и първа медицинска помощ“ имаха за цел да повишат и да поставят акцент върху интегрирания подход между образованието и здравните грижи.

„Факт е, че проведеното обучение е навременно и може да откликне напълно и своевременно на появилите се потребности при професионалната грижа за най-малките. За съжаление в детските ясли има недостиг на медицински специалисти и ние като университет с възможност да осъществим необходимото обучение се отзовахме веднага. Висшето ни училище традиционно си колаборира с местните власти и институции в лицето на Община Бургас и РУО – Бургас. Радвам се, че точно ние подпомогнахме общинските детски градини“, заяви ректорът на висшето училище проф. д-р Сотир Сотиров.

Програмата за обучението бе разработена от преподаватели от Факултета по обществено здраве и здравни грижи към БДУ.