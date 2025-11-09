Отвори врати Център за високи постижения в Бургас

В Професионалната гимназия по компютърно програмиране

Обучението ще стимулира иновациите и предприемачеството

Център за високи постижения към Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации отвори врати в Бургас. В него ще се обучават ученици от гимназията за придобиване на практически умения, техни връстници от страната, в чиито градове няма подобни центрове, и курсисти, които искат квалификация и преквалификация.

С това обучение ще се повиши качеството на технологичното образование, практичните умения в областта на програмирането, микроелектрониката и дигиталното производство, ще се стимулират иновациите.

Новият комплекс включва два 4-етажни корпуса.

„В момента тук учат и деца от цялата страна. И това, че в тази сграда се съчета както обучение, така и настаняване, е прекрасно. Това се случва благодарение на партньорство между ръководството на училището, силна подкрепа от наша страна, подкрепа от Министерството на образованието и РУО, настоятелството и обществения съвет“, заяви по време на тържествената церемония при откриване на Центъра кметът на Бургас Димитър Николов.