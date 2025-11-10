Хотел на Тръмп ще бъде построен на мястото на бомбардировките на НАТО в Белград

Комплексът „Генералщаб“ беше ударен два пъти на 29 април

Сърбия одобри изграждането на хотел на семейство Тръмп на мястото на бомбардировките на НАТО в Белград през 1999 г., съобщава The Telegraph. Сградата на Министерството на отбраната беше сериозно повредена по време на ударите на съюзническите сили срещу Югославия по време на войната в Косово.

Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп, настоява мястото да бъде превърнато в луксозен хотел на стойност 500 млн. долара (370 млн. лири) с помощта на инвестиционната си фирма Affinity Partners, базирана в Маями.

В петък сръбският парламент прие специален закон, който класифицира преустройството като спешно, с 130 гласа „за“ и 40 „против“.

Сръбският президент Александър Вучич, който е бил домакин на Кушнер многократно, е дал личната си подкрепа за спорните планове за сградата, известна като Generalstab.

Възмущение от плановете за заличаване на „военен мемориал“

Планът срещна силна опозиция от групи, които твърдят, че сградата е военен мемориал и единственият оцелял пример за творчеството на Никола Добрович, модернистичния архитект от югославската епоха.

„Разрушаването на „Генералщаб“ не трябва да се случи. Ние ще го защитим“, заявиха в неделя пред The Telegraph белградските архитекти Катарина и Марина от гражданската група arh.politicne. „Предвид шока, който предизвика това решение, очакваме в следващите дни да се проведат различни действия – мирни протести и инициативи, водени от различни активисти и професионални колективи – всички с цел да се увеличи общественият натиск и да се предотврати това да се случи.“

За много хора в Сърбия тази емблематична руина е сурово напомняне за 78-дневната въздушна кампания през 1999 г., когато самолети на НАТО атакуваха режима на Слободан Милошевич за неговите нападения в Косово, използвайки крилати ракети „Томахок“, изстреляни от американски кораби и подводници край бреговете на Италия.

Комплексът „Генералщаб“ беше ударен два пъти на 29 април и още веднъж през май 1999 г.

За мнозинството в парламента обаче разрушената сграда е грозна гледка на първокласното крайбрежно място, което отдавна се нуждае от обновяване.