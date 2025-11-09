След Орбан: И Вучич отива при Доналд Тръмп да иска отмяна санкциите срещу НИС

Сръбският президент Александър Вучич възнамерява да поиска от Съединените щати да отменят санкциите срещу сръбската компания НИС в началото на следващата седмица, съобщава телевизия РТС.

„Следващата седмица ще бъде ключова за намирането на решение за НИС. Очаквам в понеделник или вторник да поискаме отмяна на санкциите от САЩ“, цитира Вучич телевизионният канал.

Според него сръбската страна ще изпрати писмо до Министерството на финансите на САЩ с подобно искане. Вучич предположи, че в този случай Сърбия би могла да действа съвместно с Русия или други страни, които Москва може да намери.