Данни за местоположението на служители на ЕС се продават онлайн: ЕК повишава нивото на тревога

Нов пробив в сигурността показва, че историята на местоположенията на служители на ЕС се продава от брокери на данни, което позволява лесен шпионаж. Дори при строги закони за защита на данните, Европейската комисия предприема стъпки за защита на чувствителна информация, пише Newsweek.

Журналисти от няколко европейски издания разкриха колко лесно висши служители на ЕС могат да бъдат шпионирани, използвайки история на местоположенията, получена с търговска цел и продавана от брокери на данни, въпреки факта, че европейските страни имат едни от най-строгите закони за защита на данните в света.

Коалиция от репортери от L'Echo, Le Monde, Netzpolitik.org и BNR nieuwsradio получи набор от данни, предлаган като безплатен образец от брокер на данни, съдържащ 278 милиона точки за данни за местоположение от телефоните на милиони хора в Белгия. Голяма част от данните за местоположението се качват от обикновени приложения, инсталирани на телефона на човек, които се продават на брокери на данни. След това тези брокери на данни продават тези данни на правителствата и военните.

Наборът от данни включваше и историята на местоположенията на висши европейски служители, включително тези, които работят директно за Европейската комисия.

Репортери съобщиха, че са успели да идентифицират стотици устройства, принадлежащи на хора, работещи в чувствителни зони в ЕС, включително 2000 маркера за местоположение на устройствата на 264 длъжностни лица и около 5800 маркера за местоположение на повече от 750 устройства в Европейския парламент.

Трима висши служители, работещи за ЕС, бяха идентифицирани при разследване на данни за местоположението на телефони, продавани от брокери на данни. Други телефони са били открити в обекти на НАТО и белгийски военни бази.

Европейската комисия призна „тревожните заключения“ от разследването и следователно уведоми разследващите институции, че „е издала нови насоки на своите служители относно настройките за проследяване на реклами на търговски и домашни устройства и е информирала други организации на Съюза“.

Как се използват „анонимни“ данни за идентифициране на хора

Данните за местоположението би трябвало да са анонимни, но могат да се използват за създаване на картина на ежедневните движения на някого, а комбинирането на няколко анонимни точки от данни може да доведе до повторно идентифициране на дадено лице.

Изданията, които са разследвали, са успели да използват данните, за да открият фамилните имена, собствените имена и начина на живот на поне петима души, които работят или са работили за ЕС, трима от които „заемат длъжности с висока отговорност“.

Двама потвърдиха, че събраните данни съответстват на местоживеенето, мястото им на работа и пътуването.

Европа има едни от най-строгите правила за защита на данните в света, благодарение на GDPR. Въпреки това, надзорните органи и длъжностните лица в цяла Европа бавно предприемат по-строги действия срещу брокерите на данни, съобщи Netzpolitik. Брокерството на данни се разраства експоненциално, превръщайки се в многомилиардна индустрия, която включва продажба и търговия с данни за местоположението на хората и друга лична информация.

За да противодействат на част от това проследяване на местоположението, клиентите на Apple могат да анонимизират идентификаторите на устройствата си, а собствениците на Android могат редовно да нулират идентификатора на устройството си.

Миналата година брокер на данни, наречен Gravy Analytics, претърпя нарушение на данните, което разкри данни за местоположението на десетки милиони хора, включително къде са били, къде са живели и работили. Изследователи, които са изследвали данните, заявиха, че записите за местоположение могат да бъдат използвани за широко проследяване на скорошното местонахождение на хората.