Руски хакери блокираха сайтове на белгийското военно разузнаване

Не са откраднати данни, а целта на хакерите е била спиране на достъпа до електронните страници

Сайтове на белгийското военно разузнаване бяха временно блокирани след кибератака, извършена от руски хакери, съобщиха белгийски медии, цитирайки Министерството на отбраната на Белгия.

Според ведомството не са засегнати или откраднати данни, а целта на нападението е била временно прекъсване на достъпа до интернет страниците.

Кибератаката е била регистрирана вчера, в момент, когато Съветът за национална сигурност на Белгия заседава извънредно заради серия от инциденти с дронове над летища и военни бази, за които белгийските служби подозират руска намеса. Посолството на Русия в Брюксел отрече обвиненията.

Почти по същото време бяха засегнати и сайтове на най-големия белгийски телекомуникационен оператор. В двата случая отговорност пое руската хакерска група NoName057, която обяви в „Телеграм“, че действията ѝ са „в отговор на изявления на белгийския министър на отбраната Тео Франкен“.

Според белгийски експерти възможни са нови кибератаки в следващите дни.