Съветникът на Тръмп в “Алтернатива за Германия”: “Заедно сме в това”

Гуруто на социалните медии на MAGA Алекс Брюзевиц посети Берлин, за да се обедини с крайнодясната партия “Алтернатива за Германия” в момент, когато партията търси съюзници в САЩ.

Алекс Брюзевиц, съветник на американския президент Доналд Тръмп, заяви пред лидерите на крайнодясната “Алтернатива за Германия” (AfD) - партия, определена като екстремистка от германските власти - че ги вижда като “смели визионери”, оформящи бъдещето на страната.

В сряда вечерта, говорейки пред зала, пълна с парламентаристи и поддръжници на “Алтернатива за Германия” в Берлин, Брюзевиц заяви, че консерваторите от MAGA и членовете на надигащата се крайна десница в Германия са обединени в обща борба заедно с други националистически сили по света срещу “марксистите” и “глобалистите”, която той определи като “духовна война за душата на нашите нации”.

Брюзевиц, гуру в социалните медии, на когото се приписва заслугата за завръщането на Тръмп в Белия дом, сега е старши съветник на “Никога не се предавай”, политическия комитет на Тръмп за лидерство. Речта му пред парламентаристи от “Алтернатива за Германия” идва във време, когато германските крайнодесни фигури все повече търсят легитимност и подкрепа от републиканците от MAGA в САЩ, особено за това, което те представят като борба срещу политическото преследване и цензурата у дома.

Това е обрат за политиците от “Алтернатива за Германия”, които исторически са демонстрирали силна антиамериканска нагласа, смятайки САЩ за накърняващи суверенитета на Германия в следвоенната епоха и вместо това търсейки да изградят по-тесни отношения с Русия. Но след завръщането на Тръмп в Белия дом, лидерите на “Алтернатива за Германия” положиха съгласувани усилия да се сближат с републиканците от “Магазин за американска американска държавна асоциация”.

Беатрикс фон Щорх, политик от AfD, която е начело на усилията на партията да изгради връзки с републиканците от MAGA, заяви, че посещението на Брюзевиц е било с цел “да се сближим с нашите американски приятели”.

Брюзевиц повтори това послание по време на речта си на тема “глобалната битка за истината”, както беше наречено събитието.

“Заедно сме в това”, каза той. “Глобалистите се страхуват от обединените патриоти повече от всичко.”