Французин откри златни кюлчета на стойност 800 000 долара в градината си

Полицията установила, че златото е било придобито законно

Докато работел по басейн в градината си, мъж открил пет златни кюлчета и монети.

Жител на френския град Ньой сюр Сон случайно открил съкровище от злато, докато копаел басейн в двора си, съобщава France 24.

Мъжът уведомил местните власти след като направил откритието през май, а те му разрешили да задържи златото, тъй като то не е било намерено в археологически обект, съобщи в сряда общинският съвет на източното градче Ньовил-сюр-Сон.

Той намерил „пет златни кюлчета и много монети“, заровени в найлонови торбички, съобщи местният вестник Le Progres.

Полицията установила, че златото е било придобито законно и е било претопено преди „15 или 20 години” в близка рафинерия, се казва в статията.

Предишният собственик на градината е починал, съобщи кметството, и как златото се е озовало там остава загадка.