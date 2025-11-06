Полша въвежда нова програма за военно обучение

Министерството планира през следващата година да обучи приблизително 400 000 души

Полша ще въведе нова програма за военно обучение този месец като част от по-широк план за обучение на около 400 000 души през 2026 г., съобщи Министерството на отбраната, цитирано от Reuters.

Засилена от нахлуването на Русия в Украйна, Полша сега изразходва повече от своя БВП за отбрана от всеки друг член на НАТО. Тя се превърна в третата по големина армия в алианса с 216 000 души личен състав и планира да разшири силите си с почти една трета през следващото десетилетие.

Наречена от министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш "най-голямото отбранително обучение в историята на Полша", програмата "В готовност" ще бъде доброволна и отворена за всички граждани - от ученици до работещи възрастни, фирми и пенсионери.

Програмата ще предлага основен курс по сигурност, обучение за оцеляване, медицински инструкции и курсове по киберхигиена.

"Само през ноември и декември ще обучим около 20 000 души в индивидуално обучение, но общият брой, по отношение на всички форми на обучение, е около 100 000 души", заяви на конференция заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик.

Министерството планира през следващата година да обучи приблизително 400 000 души "индивидуално, групово, в рамките на "Образование с армията", обучение в резерва и доброволна задължителна военна служба", добави Томчик.

Началникът на Генералния щаб на Полша Визслав Кукула заяви, че програмата има две основни цели - да укрепи устойчивостта на гражданите и общностите и да повиши наличността, готовността и капацитета на резервите.

Програмата беше обявена за първи път от министър-председателя Доналд Туск през март с цел "изграждане на армия от резервисти" на фона на повишената загриженост за сигурността след нахлуването на Русия в Украйна.