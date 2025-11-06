Свастики, изрисувани с човешка кръв, се появиха в Германия

Полицията в Германия съобщи, че разследва появата на свастики, изрисувани с човешка кръв върху десетки автомобили, няколко пощенски кутии и фасади на сгради в град Ханау в централната част на страната, предаде Асошиейтед прес.

Говорителят на полицията Томас Лайполд каза, че полицаите снощи са получили сигнал от мъж, който забелязал свастика, нарисувана с червена течност на капака на паркиран автомобил. Специален тест бързо е показал, че субстанцията е човешка кръв.

Полицията съобщи, че общо близо 50 коли са били изрисувани по същия начин.

"Предисторията е напълно неясна", каза Лайполд и добави, че разследващите не са установили дали са били набелязани определени коли, пощенски кутии и сгради или свастиките са рисувани на случаен принцип. Той посочи също, че няколко коли и сгради са надраскани по подобен начин, но не е ясно какво точно е изобразено на тях.

Няма предположения кой стои зад това и откъде е кръвта, каза Лайполд. Той допълни, че властите не са получили информация за ранени във връзка с инцидентите, информира БТА.

За момента полицията разследва имуществени щети и използването на символи на забранени от конституцията организации.

Употребата на нацистки символи, включително на свастика, е забранено в Германия. Свастиката е приемана за символ на омраза, който напомня за травмата от Холокоста и ужасите на нацистка Германия. Привърженици на теорията за превъзходството на бялата раса, неонацистки групи и вандали продължават да я използват след края на Втората световна война, за да всяват страх и омраза.

През последните пет години Ханау влезе в новините, след като германец застреля девет души с имигрантски произход при атака срещу наргиле бар в града – един от най-тежките случаи на вътрешен тероризъм в Германия след Втората световна война.