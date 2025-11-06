НАТО е изпреварило Русия по производство на боеприпаси, заяви Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че Алиансът е изпреварил Русия по производство на боеприпаси след години на изоставане.

Говорейки на Индустриалния форум на НАТО в Букурещ, Рюте заяви, че „доскоро Русия произвеждаше повече боеприпаси от всички съюзници от НАТО взети заедно“, но добави, че това вече не е така, тъй като западните отбранителни индустрии увеличават производството.

„В рамките на алианса сега откриваме десетки нови производствени линии и разширяваме съществуващите. Произвеждаме повече, отколкото сме правили от десетилетия“, каза той. „Вече обръщаме тенденцията в производството на боеприпаси“, добави Рюте пред лидери от индустрията, подчертавайки, че държавите от военния блок сега произвеждат „повече, отколкото са произвеждали от десетилетия“.

Рюте подчерта, че силната отбранителна промишленост е от съществено значение за силен съюз и че решението на лидерите на НАТО на срещата на върха през юли в Хага да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. води до сериозен тласък в снабдяването с военновъздушни способности – от самолети и танкове до дронове, боеприпаси, кибер и космически активи.

„Има повече пари на масата и още повече ще потекат“, каза той, отбелязвайки, че европейските съюзници и Канада значително увеличават инвестициите.

„Но разбира се, само парите не могат да осигурят сигурност. Нуждаем се от способности, от оборудване, от истинска огнева мощ и, разбира се, от най-модерните технологии“, добави той.

Шефът на НАТО също предупреди, че предполагаемата заплаха от Русия ще продължи и след войната в Украйна и подчерта нарастващото сътрудничество в областта на отбраната между Москва, Китай, Северна Корея и Иран.

„Не можем да бъдем наивни. Трябва да сме подготвени“, каза той.