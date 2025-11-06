Пирати нападнаха гръцки танкер край бреговете на Сомалия

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомет

Гръцки танкер, плаващ под малтийски флаг, е бил нападнат и превзет от пирати край бреговете на Сомалия в Индийския океан, съобщиха морски източници, цитирани от електронното издание на в. Kathimerini.

Корабът „Хелас Афродита“ е бил на път от Сика в Индия за Дърбан в Южна Африка, когато е бил атакуван в ранните часове на четвъртък, на около 549 морски мили източно-югоизточно от Хобио, Сомалия, според частната охранителна фирма „Амбрей“. Районът се счита за далеч извън традиционната зона с висок риск.

Корабът с водоизместимост от 50 000 тона е бил подложен на обстрел от скиф, пуснат на вода от предполагаем риболовен кораб под ирански флаг, за който се смята, че е бил наскоро отвлечен от предполагаеми сомалийски пирати и е бил замесен в няколко други инцидента в района през последните седмици.

Според Асошиейтед прес, пиратите са стреляли с картечници и гранатомет, преди да се качат на борда на кораба „Хелада Афродита“, който не е имал въоръжен екип за сигурност.

Друга фирма за морска сигурност, Diaplous Group, заяви, че атакуваният танкер е имал екипаж от 24 моряци, всички от които според съобщенията са се заключили в цитаделата на кораба за безопасност по време на атаката, съобщи АП.

Центърът за морски търговски операции на британските военни е издал предупреждение за нападението, предупреждавайки корабите в района.

По-рано тази седмица силите на Европейския съюз за борба с пиратството разположиха военен кораб до бреговете на Сомалия, след като предполагаема пиратска група се опита да атакува кораби в района.