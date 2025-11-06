В тихата война на Гърция с подземния свят

Като част от този план около 15 служители ще преминат специализирано обучение

Гръцката полиция ще обучава служители под прикритие, ще изгражда фиктивни компании и ще защитава 61 информатори в опит да разбие престъпните мрежи в Гърция

Борбата срещу организираната престъпност в Гърция се премести под земята, в свят на прикрити самоличности и тихи сделки, където полицията защитава онези, които рискуват всичко, за да разкрият какво се крие под тях, пише To Vima.

Именно в този таен пейзаж гръцката полиция, известна като EL.AS., понастоящем приютява 61 лица, чиито показания са от съществено значение за 57 активни разследвания, обхващащи убийства, наркотици и корупция. В някои случаи държавата дори заплаща ежедневните им разходи за живот, като наем, храна или преместване, тъй като сътрудничеството им ги излага на сериозна опасност. Около 15 от тези случаи се смятат за особено чувствителни, с реални заплахи за живота на информаторите.

Според полицейски източници, разговаряли с To Vima, през следващите дни властите планират да стартират амбициозна, макар и сложна, нова стратегия, съчетаваща операции под прикритие и събиране на разузнавателна информация в рамките на Дирекцията за борба с организираната престъпност (DAOE), често наричана „гръцкото ФБР“.

В рамките на този план около 15 служители ще преминат специализирано обучение, за да се подготвят за дългосрочни задачи под прикритие. Очаква се те да се научат как убедително да приемат ежедневни професии, като сервитьори, моряци, офис служители или колекционери на свободна практика, и да поддържат тази самоличност във времето. След като бъдат изпратени на работа, от тях се изисква да прекъснат видимите си връзки с полицията и да влязат изцяло в ролята си на прикритие, като се слеят със средата, която трябва да наблюдават.

Успоредно с това гръцката полиция, която работи съвместно с Министерството на правосъдието, ще създаде мрежа от фиктивни дружества: законно изглеждащи фирми, предназначени да привличат престъпни групи, занимаващи се с измами, пране на пари или незаконна търговия. Тези структури ще действат като капани, събирайки разузнавателна информация и разрушавайки мрежите отвътре.

Тези операции ще бъдат подсилени от нова правна рамка, която улеснява членовете на престъпни организации да станат информатори в замяна на снизходителност. Доскоро подобни разпоредби се прилагаха главно по дела за наркотици. Съгласно преразгледания закон обаче те обхващат почти всички тежки престъпления, което е сигнал за по-широка промяна в подхода на Гърция към разбиването на организираната престъпност.

Тази стратегия се основава на минали успехи. През предходните години полицаи под прикритие проникнаха в наркокартели, а неотдавна и в корупционна мрежа в Ханя, Крит, като се представиха за служители в барове и кафенета.

В зависимост от степента на сътрудничество информаторите могат да получат намалени присъди, условни наказания или предсрочно освобождаване. Чуждестранните граждани, които са изправени пред депортиране и които разкрият престъпна дейност, могат да получат отсрочка на депортирането си и разрешение за временно пребиваване в Гърция.

Освен системата на информаторите, програмата на гръцката полиция за защита на свидетелите се е превърнала в ключов щит за онези, чиито показания могат да разрушат опасни мрежи. Под ръководството на отдела за разузнаване и специални операции той не само контролира защитените свидетели, но също така наблюдава техническото наблюдение, специалните мисии по разследване и тактическите звена, като например екипите за предотвратяване и потискане на престъпността (OPKE).