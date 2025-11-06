Британската армия обяви първата доставка на бронирани машини Ajax

С осем години закъснение

Британските военни обявиха първата доставка на бронирани машини Ajax с осемгодишно закъснение и на фона на въпроси за тяхната значимост, тъй като евтините безпилотни самолети доминират на бойните полета в Украйна, съобщава The Guardian.

Министърът на отбраната Люк Полард заяви, че първите 50 превозни средства, всяко от които струва близо 10 млн. паунда, са готови за разполагане на източния фланг на НАТО, въпреки че призна за проблемите от миналото, когато бяха пропуснати сроковете за доставка през 2017, 2020 и 2021 г.

„Има много уроци, които можем да научим“, каза Полард в производствената площадка на Ajax в Мертир Тайдфил, Южен Уелс. Поръчката на Ajax отне „много, много години ... и ние трябва да намалим този период до няколко месеца“, добави той. „Нашата мисия като държава е да подкрепяме нашите съюзници от НАТО и по-специално да подсигуряваме източния фланг“, каза министърът, въпреки че нямаше конкретни съобщения за използването на автомобила, чието дълго забавяне се превърна във военен срам.

Когато през 2010 г. за първи път бе поръчана въоръжената разузнавателна машина Ajax, се очакваше доставките да започнат в началото на 2017 г., но по времето, когато на американската фирма General Dynamics бе възложен договор с фиксирана цена от 5,5 млрд. паунда, това се проточи до юли 2020 г.

Първоначалните демонстрации през 2020 г. и 2021 г. показаха, че Ajax е засегнат от прекомерни вибрации и шум. Тестовете бяха спрени, след като 11 войници трябваше да бъдат поставени под дългосрочно медицинско наблюдение на фона на съобщения за шум в ушите и загуба на слуха.

Полард заяви, че не може да каже колко войници все още са засегнати от проблеми със слуха, позовавайки се на конфиденциалността на пациентите, но „тези проблеми са твърдо в миналото“ и „ако не беше безопасно, нямаше да го даваме в ръцете на нашите въоръжени сили“.

Демонстрациите на Ajax по време на кратко пътуване до мястото на производство показаха, че той все още е шумен, макар и не прекалено. Двойният слой защита - тапи за уши и защитници - е бил особено полезен за подобряване на безопасността, твърдят военни източници.

Въпреки че има редица варианти, основният автомобил Ajax е предназначен за предно разузнаване - действие в „сивата зона“ или дори зад вражеските линии - разузнаване на позиции от разстояние 5 мили. Използвайки редица камери и сензори, той е проектиран така, че на тричленния му екипаж да не се налага да излиза, като при необходимост остава вътре в продължение на седмица.

Дългите забавяния доведоха до появата на „Аякс“ през четвъртата година на войната в Украйна, където танковете и бронираните машини не успяха да постигнат значителни победи за нито една от страните. Конфликтът стана доминиран от евтини еднопосочни дронове, които стават все по-ефективни в извеждането от строя на бронята - която лесно се открива в близост до фронтовата линия.