Бившият крал на Испания Хуан Карлос разкрива тайни за Франко, абдикацията и убийството на брат си

Той обвинява правителството, че изпитва удовлетворение от проблемите на короната

Изпадналият в немилост и в изгнание бивш монарх на Испания разкри какво се е случило, когато диктаторът Франсиско Франко го е повикал, за да го помаже за свой наследник, променяйки хода на испанската история, пише The Times.

87-годишният Хуан Карлос описва този момент в дългоочакваните си мемоари, които ще бъдат публикувани в сряда във Франция.

Тя ще бъде публикувана в Испания едва на 3 декември поради официалните възражения срещу съвпадането ѝ с честванията на смъртта на Франко на 20 ноември и годишнината от провъзгласяването на Хуан Карлос на 22 ноември. Според испанските медии кралското семейство смята книгата за неподходяща и обвинява за появата ѝ „лоши съвети“ от новия кръг на бившия крал в изгнание в Абу Даби. Хуан Карлос не е бил поканен на официалните церемонии.

Бившият крал за първи път споделя и трайната си тъга по смъртта на брат си Алфонсо, когото застрелва при инцидент с огнестрелно оръжие в семейния дом в изгнание в Португалия през 1956 г.

В мемоарите, както съобщава El Pais, е записано огорчението на Хуан Карлос, когато синът му крал Фелипе VI му съобщава, че се отказва от наследството си и оттегля годишната издръжка, която е получавал като бивш държавен глава, след като през 2020 г. се появяват твърдения за финансови нарушения от страна на бившия монарх.

В книгата Хуан Карлос, който управлява до абдикацията си през 2014 г., възхвалява Франко, човекът, на когото дължи коронацията си, тъй като генералът го подготвя за властта и го определя за свой наследник през главата на баща му, дон Хуан.

"Един ден Франко ме извика в кабинета си. Аз не знаех нищо. Той ми каза направо: "Ще те посоча за мой наследник на поста крал. Приемаш ли? Бях зашеметен; сетих се за баща си. Попитах дали мога да имам време да помисля, но той очакваше бърз отговор. Бях попаднал между камък и твърдо място. Възцари се тишина; чувах само собственото си дишане. Приех - като дълг и задължение. Имах ли друг избор?"

Мемоарите, публикувани във Франция под заглавие Juan Carlos I d'Espagne: е книга от 512 страници, написана съвместно с френската писателка Лоранс Дебрей. В първите глави бившият монарх разказва за детството си в изгнание и за първата трагедия, която „го е белязала завинаги“ - смъртта на брат му Алфонсо.

Хуан Карлос, тогава на 18 години, и Алфонсо, на 14 години, очевидно са си играли с автоматичен пистолет Star Bonifacio Echeverria, собственост на Алфонсо. Тъй като двамата са били сами в стаята, не е ясно как е бил прострелян Алфонсо, но според сведенията Хуан Карлос е насочил пистолета към брат си и е натиснал спусъка, без да знае, че е зареден. Съобщава се, че след като научава тази новина, баща им, графът на Барселона, хваща Хуан Карлос за врата и му крещи гневно: „Закълни ми се, че не си го направил нарочно!“

В мемоарите му се разглежда друг момент на семейно притеснение през март 2020 г., когато Фелипе му съобщава, че се отказва от наследството си и оттегля годишната издръжка, която получава като бивш държавен глава.

"Това съобщение означава, че ме отхвърляш - казах му аз. "Не забравяй, че наследяваш политическата система, която аз изградих. Можеш да ме изключиш в личен и финансов план, но не можеш да отхвърлиш институционалното наследство, в което си израснал. Между двете има само една крачка", разказва той.

Той все още се чуди дали е било „юридически валидно“ синът му да изтегли надбавката, която му се полага като пенсиониран държавен глава, шест месеца преди изгнанието си.

Той обвинява правителството, че изпитва удовлетворение от проблемите на короната.