ЕК предлага високоскоростна жп линия между София и Атина

Европейската комисия (ЕК) прие всеобхватен транспортен пакет. С него ще се ускори изграждането на високоскоростната железопътна мрежа в Европа и ще се стимулират инвестициите във възобновяеми и нисковъглеродни горива за авиационния и водния сектор.

Конкурентоспособността и устойчивостта са водещите принципи на този пакет, който има за цел да направи транспортната система на ЕС по-ефективна, взаимосвързана, достъпна, чиста и устойчива. Представените днес мерки обхващат две ключови области - железопътния транспорт, в който Европа вече е водеща по отношение на устойчивостта, и горивата, в които сега Европа трябва да ускори инвестициите за своя енергиен преход.

По-бърз и по-свързан железопътен транспорт в Европа

Новият план за действие за високоскоростните железници определя стъпките, необходими за създаването на по-бърза, по-оперативна и по-добре свързана европейска мрежа до 2040 г. Той има за цел да съкрати времето за пътуване и да превърне железопътния транспорт в по-привлекателна алтернатива на пътуванията със самолет на къси разстояния, като по този начин увеличи броя на пътниците и стимулира регионалните икономики и туризма.

Основавайки се на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), планът предвижда да свърже основните възли със скорост от 200 км/ч и повече. Пътниците ще могат да пътуват от Берлин до Копенхаген за четири часа вместо за сегашните седем, а от София до Атина - за шест часа вместо за сегашните 13 часа и 40 минути.

Новите трансгранични връзки също ще позволят по-бързи пътувания, като например Париж-Лисабон през Мадрид, както и по-добра свързаност между балтийските столици.

За да се постигне тази визия, Комисията предлага четири ключови направления на действие:

Премахване на трансграничните пречки чрез обвързващи срокове, които да бъдат определени до 2027 г., и определяне на варианти за по-високи скорости, включително над 250 км/ч, когато това е икономически целесъобразно.

Разработване на координирана стратегия за финансиране, включително стратегически диалог с държавите-членки, промишлеността и финансистите, който да доведе до споразумение за високоскоростните железници, за да се мобилизират необходимите инвестиции.

Подобряване на условията за инвестиране, разработване на новаторски решения и конкурентна дейност на железопътната индустрия и железопътните оператори, включително чрез по-привлекателна регулаторна среда, подобряване на трансграничните системи за продажба на билети и резервации, подкрепа за пазара на подвижен състав втора употреба, ускоряване на внедряването на цифровите системи за управление на ЕС и насърчаване на научноизследователската и развойната дейност и сътрудничеството в областта на мащабируемите решения.

Укрепване на управлението на равнище ЕС, като се изисква от управителите на инфраструктура да координират капацитета на трансграничните услуги на дълги разстояния и се улесняват стандартизацията и издаването на разрешения.

Освен съкращаване на времето за пътуване, планът ще облекчи задръстванията и ще освободи капацитета на конвенционалните линии, ще улесни нощните влакове, товарния транспорт и военната мобилност, като същевременно ще засили конкурентоспособността на Европа в областта на туризма и промишлеността.

В средносрочен план Комисията ще работи за създаването на механизъм за свързване на производителите и купувачите на горива, който да гарантира сигурност на приходите и да намали инвестиционния риск. Планът също така ще укрепи международните партньорства за разширяване на световното производство на горива и привличане на внос, който отговаря на критериите на ЕС за устойчивост, като същевременно се гарантира лоялна конкуренция за производителите и потребителите от ЕС.