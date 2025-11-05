Белгия свиква извънреден Съвет за сигурност

Още по темата: Затвориха летището в Брюксел заради сигнал за дрон 05.11.2025 07:07

Заради навлизането на дронове над летища и военни бази

Белгийският Съвет за национална сигурност ще заседава извънредно заради серия от случаи на навлизане на дронове над стратегически обекти в страната, включително летищата в Брюксел и Лиеж и военните бази „Клайне Брьогел“ и „Флорен“. Това съобщи вътрешният министър Бернар Кентен, предаде БТА.

В четвъртък вечерта белгийското въздушно пространство бе временно затворено два пъти, след като бяха засечени неидентифицирани дронове над столичното летище „Завентем“. Полетите бяха спрени, а десетки самолети – отклонени или отменени. Около половин час по-късно тревогата бе отменена, но скоро след това властите издадоха второ нареждане за спиране на полетите, което бе отменено малко преди полунощ.

„Засега не е ясно чии са дроновете, кой и откъде ги управлява“, коментира министър Кентен, като подчерта, че в Белгия все още не всички дронове подлежат на задължителна регистрация.

По данни на местните медии военните системи за засичане и заглушаване на сигнали не са успели да противодействат на летателните апарати. Любителски видеа от района на летището показват бързодвижещи се обекти на височина между 100 и 200 метра с включени навигационни светлини.

От септември белгийските власти предупреждават за нарастващ риск от дронови полети след подобни случаи в Полша и Германия. Въпреки че в района на брюкселското летище ежедневно се засичат десетки нарушения на забраната за полети на дронове, досега не се бе стигало до пълно затваряне на аерогарата.

Според статистиката, през 2023 г. в Белгия са били регистрирани над 31 000 неразрешени полета на дронове, основно около столицата.

Министърът на отбраната Тео Франкен предупреди, че навлизането на дронове над военни бази може да е част от разузнавателни действия, целящи събиране на информация за местоположението на бойни самолети и честоти за военна комуникация. По тази причина армията вече има разрешение да сваля дронове, приближили се до стратегически обекти.