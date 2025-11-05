Мицкоски: Тормозът на държави с вето унищожава ценностите на ЕС

Още по темата: Мицкоски: Европа не се нуждае от нас обезобразени и осакатени 24.10.2025 07:22

Македония чака 20 години да отвори първата глава от преговорите

Ако някой се осмели да тормози друг, който иска да се присъедини към клуба, защо другите биха мълчали?, попита премиерът на РСМ Христиан Мицкоски на среща на върха за разширяване, организирана от Euronews, визирайки спора с България и последвалото вето, с което правителството в София заплашва стъпките на Македония по пътя към ЕС.

„Ако веднъж приемем този принцип, това ще разруши всички ценности, изградени от Шуман, Де Гаспери и Аденауер“, добави той, цитиран от „Курир”.„Гражданите на моята страна ме питат какъв е проблемът сега. Защо трябва да променяме конституцията си отново?“, каза Христиан Мицкоски. „Мисля, че бъдещето на моята страна е в Европейския съюз (ЕС). Въпреки всички унижения и разочарования, които са част от сегашното разочарование на нашите граждани, ние споделяме едни и същи ценности“, каза той, след като обясни, че Македония чака 20 години да отвори първата глава от преговорите, че е започнала с Хърватия и сега все още е в списъка с кандидати за членство.

Според Euronews, българското правителство настоява Македония да признае „общата история“ на страните и българските корени на македонския език, но също така да измени Конституцията си, за да признае изрично българското малцинство. Тези искания се възприемат от много македонци като атака срещу националната им идентичност.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предупреди на срещата на върха, че страните кандидатки са на кръстопът.

„Партньорите по присъединяването трябва да решат дали имат решимостта да продължат с трансформацията на Европейския съюз, или предпочитат да останат в капана на болезненото историческо наследство“, предупреди Коща. „Европейският съюз (ЕС) трябва да реши дали може да си позволи да губи повече време и дали е готов да се развива и адаптира към настоящите геополитически реалности.“