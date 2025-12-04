"Играят игрички": Евролидерите предупредили Зеленски "да внимава" със САЩ

Опасяват се, че САЩ ще наложат на Украйна капитулация

Европейските лидери изпитват дълбоко недоверие към САЩ, когато става въпрос за мирните преговори с Русия и Украйна, пише Der Spiegel. Според преписка от поверителен телефонен разговор, получена от изданието, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон са използвали силни думи в разговор с украинския президент Володимир Зеленски и няколко други високопоставени европейски политици, за да предупредят, че САЩ могат да предадат Украйна и Европа.

"Съществува възможност САЩ да предадат Украйна по отношение на въпросите за териториалната цялост без никаква яснота за гаранциите за сигурност", казал Макрон по време на конферентен разговор в понеделник, твърди публикацията.

Мерц пък предупредил, че Зеленски трябва да бъде „много внимателен“ през следващите дни. „Те играят игрички както с вас, така и с нас“, заявил канцлерът, вероятно визирайки двамата американски преговарящи - Стив Уиткоф, предприемач в областта на недвижимите имоти, и Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Други участници в разговора също изразили недоверие към двамата емисари от САЩ.

Финландският президент Александър Стуб, който е един от малкото европейци с добри отношения с Тръмп, също е отправил предупреждение: „Не трябва да оставяме Украйна и Володимир сами с тези хора“, казал той в един момент от разговора, визирайки Уиткоф и Кушнер.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който също е уважаван от Тръмп, се е присъединил към финландеца с думите: „Съгласен съм с Александър, че трябва да защитим Володимир“.

Освен Макрон, Мерц, Рюте и Стуб, участниците в поверителния европейски конферентен разговор в понеделник бяха полският премиер Доналд Туск, италианският премиер Джорджия Мелони, датският премиер Мете Фредериксен, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Консултациите на европейците със Зеленски бяха предшествани от разговори през уикенда между висшия украински служител по сигурността Рустем Умеров и преговарящите на Тръмп – Виткоф и Кушнер, към които се присъедини държавният секретар Марко Рубио – във Флорида.

След тези консултации Рубио отбеляза, че „остава много да се направи“, когато става въпрос за изготвяне на мирен план за прекратяване на войната с Русия. По-късно украинският президент Зеленски подчерта необходимостта от „конструктивна динамика“ на преговорите.

Канцеларията на германския канцлер е отказала да коментира изказванията, докато тази на френския президент не е отговорила на молбата на изданието за коментар.