Федерика Могерини - под крилото на Урсула фон дер Лайен

В Италия никой не я обича, дори някогашните съмишленици от левицата

Сграда на баровска улица в град Брюж струвала на Академията 3,2 милиона евро

Набедената в измами еврочиновничка бе пусната от ареста в Брюксел след разпит

Обвинената в измама висша италианска еврочиновничка Федерика Могерини, която бе арестувана във вторник в Брюксел и в сряда сутринта бе пусната на свобода след разпит, е действала най-малкото с мълчаливата благословия на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Така разсъждават от два дни мнозинството медии на Апенините, по простата причина, че хипотетичните засега престъпления на бившата външна министърка на Рим, след това за пет години Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, а накрая ректорка на дипломатическата академия на Съюза в град Брюж, са били извършвани през 2021 – 2022 година, когато дипломат №1 на Съюза е испанският социалисти Жозеп Борел.

Освен че е от едно политическо котило с Могерини - лявото, без неговото одобрение петдесет и две годишната сега функционерка не е можела да направи и крачка в управлението на поверената й образователна институция, а Борел пък е бил длъжен да информира за текущата си работа председателката на ЕК Фон дер Лайен. На всичко отгоре той е бил неин първи заместник – факт, който навява на мисълта, че тя е знаела какво се случва в академията, като би било учудващо антените й на обигран еврошеф и бивш министър на отбраната на Германия да не уловят нередностите.

Както припомни в сряда в. „Кориере дела сера“, предмет на разтърсилото белгийската столица след прословутия „Катаргейт“ ново разследване на местната Федерална прокуратура и на брюкселския офис на Европейската прокуратура, са предполагаеми нарушения при възлагането от Европейската служба за външна дейност - по същество министерството на външните работи на ЕС - на проекта за създаване на Дипломатическата академия, която да изпълнява деветмесечна програма за следдипломно обучение за млади дипломати от 27-те държави- членки. Вменяваните престъпления, евентуално извършвани през периода 2021 – 2022 г., са манипулации и измами при възлагане на обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.

По-специално разследващите са насочили вниманието си към предполагаемо фаворизиране при възлагането на програмата за обучение в Академията, като магистратите подозират, че представителите на образователната институция начело с нейната шефка Могерини са били информирани предварително за критериите за подбор за тръжната процедура и са имали „достатъчни основания да вярват“, че ще им бъде присъден курсът и свързаното с него финансиране „преди официалното публикуване на обявлението за търга“. Според прокурорите по-конкретно е бил нарушен член 169 от Белгийския федерален финансов регламент, който наказва „нелоялната конкуренция“, дори ако незаконно получената информация „е била споделена само с един от кандидатите, участвали в търга“.

Но в. „Кориере дела сера“ разкрива и едно друго хипотетично засега и свързано с много пари престъпление на Могерини и обкръжението й от висши дипломати, двама от които бяха арестувани заедно с нея във вторник. Защото разследванията на белгийските магистрати според всекидневника били фокусирани и върху закупуването на сграда на баровската улица „Spanjaardstraat“ в град Брюж, която струвала на Академията 3,2 милиона евро и в която е трябвало да бъдат настанени обучаваните дипломати. Ами покупката на истинския палат е била извършена през 2022 г. и пак малко преди ЕК да обяви нужния за целта търг, като ръководената от Урсула фон дер Лайен институция била отпуснала на дипломатическо школо в аванс даже финансиране в размер на 654 000 евро.

В публикуваните портрети на Федерика Могерини авторитетни италиански вестници като „Република“ и „Ла Стампа“ я описват като типична партийна кариеристка, тръгнала от младежката организация на лявата Демократическа партия на Италия и стигнала до върха на общоевропейската дипломация през периода 2014 – 2019 г. Медиите подчертават, че тя първо била калесана за външен министър на страната си едва четирийсет годишна и само с един мандат като депутат, благодарение на някогашния премиер Матео Ренци. Като той я назначил на високия пост въпреки съпротивата на президента на Италия преди време Джорджо Наполитано, но после тя изиграва лоша шега на ментора си.

В качеството си на шефка на обшоевропейската дипломация Могерини отказала да се съобрази с препоръка на Ренци да не участва в инициатива на президента на Франция Еманюел и бившият й министър председател я отсвирва веднъж завинаги. Сега тя била ненавиждана както от някогашните си съпартийци, така също и от останалите политически формации в родината, тъй като след като изтича мандата й на дипломат №1 през 2019 г., Могерини не се връща да работи в Рим, а остава на топла и щедро осребрена служба в Брюксел.