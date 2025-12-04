Гърция е изправена пред епидемия от измами с рецепти

През последните пет години в Гърция са разкрити най-малко три сериозни случая на измама с рецепти, като едно активно разследване разкрива мрежа от над 140 заподозрени, които са измамили най-големия здравен застраховател в страната, EOPYY.

Вестник Kathimerini се сдоби със съдебни документи от текущото дело, което се водеше от Службата за вътрешни разследвания. Първоначално са арестувани тринадесет души, а обвинения бяха повдигнати срещу повече от 140 лица, включително частни и държавни лекари, фармацевти, медицински представители и ръководители на фармацевтични компании.

Съдебни документи разкриват, че измамници са издавали фалшиви рецепти, използвайки номера на социално осигуряване, без знанието на пациентите. Твърди се, че фармацевтите са отпускали различни лекарства от предписаните – макар и с идентични активни съставки – след което са подтиквали лекарите да предписват първоначално предвидените лекарства. Схемата е била насочена към пациенти с „нулева AMKA“, които не плащат доплащания, принуждавайки EOPYY да покрива пълните разходи, като същевременно максимизира печалбите.

По-късно лекарствата са били препродавани на дребно с двойна печалба.

Източници, пожелали анонимност, съобщиха за Kathimerini, че оперативните проблеми продължават. Инструменти за борба с измамите съществуват от 2012 г., но „никой не изглежда да провежда редовни проучвания на данните, генерирани от системите“, каза един от източниците.

Шестима заподозрени са сътрудничили на властите, настоявайки за снизхождение.