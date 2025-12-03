Фон дер Лайен обяви война на бюрокрацията, a сега иска още 2500 служители

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро обяви война на бюрокрацията, заявявайки, че трябва да бъде съкратена „голяма част от бюрократичната джунгла“. Но за нейната собствена агенция, която има 32 000 души, джунглата може да се разрасне още повече: Европейската комисия обяви, че се нуждае от 2500 нови служители. „Това е всичко, което трябва да знаете за съкращаването на бюрокрацията“, пише в свой коментар германското издание Bild.

Това става ясно от финансовия план на Европейската комисия за 2028–2034 г. Официалното оправдание за нуждата от нов персонал е нарастващото „търсене на компетенции в областта на киберсигурността“ и „нови задачи поради настоящите кризи и новите предизвикателства, например в областта на изкуствения интелект, отбраната и биотехнологиите“.

Но дори в рамките на консервативната група на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент има съмнения относно тази обосновка.

Никлас Хербст (ХДС), заместник-председател на бюджетната комисия, е категоричен, че „това никога няма да мине през Съвета и Парламента“.

Остри критики идват и от либералните евродепутати. Бюджетният експерт Мориц Кьорнер (ХСС) коментира: „Бюрократична експлозия от такъв мащаб е неоправдана.“

Той смята, че увеличените нужди от персонал трябва да бъдат „задоволени предимно чрез преструктуриране в рамките на съществуващите отдели“.

Европейският съюз на данъкоплатците също изрази пълно неразбиране на плана на фон дер Лайен.

„На данъкоплатците се обещава намаляване на бюрокрацията, но в действителност тя се раздува допълнително. Междувременно всички в Брюксел знаят: колкото повече персонал, толкова повече бюрокрация“, заяви неговият ръководител, Михаел Йегер.

От гледна точка на данъкоплатците, казва Йегер, „е необходимо обратното - 10-25% намаление на персонала“. Комисията трябва да създаде по-стройни структури чрез използването на изкуствен интелект и да „опрости и ускори“ своите процеси:

„Ако Комисията иска да запази доверието в борбата срещу бюрокрацията, тя трябва да води с пример.“