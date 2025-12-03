Сиярто: Унгария няма да се съгласи на забрана за доставките на руски петрол и газ за ЕС

Още по темата: Сиярто: Няма да оставим Сърбия без енергийни източници 26.11.2025 11:54

Ще започнем незабавно съдебни производства

Унгария няма да приеме диктата на ръководството на Европейския съюз, което се стреми да забрани напълно доставките на петрол и газ от Русия. Това каза унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто, който участва в среща на външните министри на НАТО в Брюксел.

Той отбеляза, че през последните седмици са се провели консултации между Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент относно забрана за закупуване на руски енергийни продукти.

„Според постигнатото между тях политическо споразумение, доставките на руски газ по тръбопроводи за Европа ще бъдат забранени от септември 2027 г., а Европейската комисия се е ангажирала и да забрани доставките на руски петрол. Бих искал да подчертая, че одобрението и прилагането на подобен диктат от Брюксел от страна на Унгария е невъзможно“, подчерта Сиярто в интервю за унгарски журналисти в белгийската столица, излъчено по телевизия M1.

Сиярто добави, че Унгария ще заведе дело в Съда на ЕС срещу ръководството на ЕС, ако успее да забрани доставките на петрол и газ от Русия.

Той отбеляза, че Европейската комисия, Европейският съвет и Европейският парламент са разработили план за постепенно спиране на руските енергийни доставки до 2028 г.

„Ако това нареждане от Брюксел доведе до окончателно решение, ние незабавно ще го оспорим в Европейския съд. Ще започнем незабавно съдебни производства и вече сме започнали необходимата подготвителна правна работа“, каза още Сиярто.