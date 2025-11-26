Сиярто: Няма да оставим Сърбия без енергийни източници

Унгария вижда Сърбия в ЕС

Позицията на Унгария е, че е в интерес на Европа Сърбия да стане член на Европейския съюз, заяви днес министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто и оцени, че определени държави блокират стремежите на Сърбия да се присъедини към ЕС възможно най-скоро, съобщава Танюг.

„Преди всичко, ние вярваме, че е в интерес на ЕС Сърбия да стане член възможно най-скоро. Вярваме, че това е така, защото с членството на Сърбия в Европейския съюз Европа би спечелила много, тъй като това би допринесло за развитието на Европа отвъд всякакво обсъждане“, каза Сиярто на пресконференция след среща със сръбския външен министър Марко Джурич в Белград.

Сиярто посочи, че Сърбия носи нови възможности,

нови постижения и развитие на Европа.

„Няма да оставим Сърбия без енергийни източници, ще се споразумеем по техническите въпроси на помощта днес”, добави още Сиярто.

След срещата си с министъра на външните работи Марко Джурич в Двореца на Сърбия, Петер Сиярто заяви, че днес в Белград ще се споразумее за технически подробности относно подпомагането на страната ни с енергийните доставки и заяви, че Унгария няма да остави Сърбия без енергийни източници.

„Сега се споразумях с министъра по най-важните политически въпроси и той ме упълномощи да продължа днес с министър Дубравка Джедович, за да се споразумеем за техническите елементи на това политическо споразумение и след тази среща ще се срещна отново с вас и ще ви информираме за тези подробности“, каза Сиярто.

Той посочи, че както Унгария винаги може да разчита на Сърбия по отношение на енергийните доставки, така и Сърбия винаги може да разчита на Унгария, за да си осигури необходимите енергийни източници.

„Никога няма да ви оставим сами. Ще използваме всичко по силите си, за да ви помогнем да имате безопасно енергийно снабдяване. Затова днес ще се споразумеем за тези технически подробности и ще ви информираме“, каза Сиярто. „Ние, унгарците, разбира се, ще помогнем на Сърбия.”