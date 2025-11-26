Киев не е готов да се съгласи с настоящите изисквания на мирния план на Тръмп

Такова отстъпление би създало „лош прецедент“

Администрацията на Доналд Тръмп може да се сблъска с неуспех в мирния си план за Украйна. Според CNN , позовавайки се на високопоставен украински източник, запознат с преговорите, Киев не е готов да се съгласи с ключовите искания на Вашингтон.

Въпреки „няколко останали точки на несъгласие“, президентът Тръмп обяви „огромния напредък“, постигнат от неговия екип в посока прекратяване на войната на Русия в Украйна. По-рано, неговият главен дипломат, държавният секретар на САЩ Марко Рубио, също изрази безкомпромисно оптимистичен тон след „много положителните“ преговори за Украйна в Женева през уикенда.

Междувременно, докато пратеник на САЩ се срещна с руски официални лица в Абу Даби, дори беше обявено, че „украинците са се съгласили с мирното споразумение“, въпреки „някои малки детайли, които трябва да бъдат изяснени“.

Това е еднозначно оптимистичната интерпретация, която администрацията на Тръмп дава на трудните и деликатни преговори, които в момента се водят, за да се изработи обща позиция на САЩ, Украйна и Европа за това как войната в Украйна трябва да приключи чрез преговори.

Според високопоставен украински източник, пожелал анонимност, който има пряко знание за преговорите, все още има значителни различия между това, което администрацията на Тръмп иска от Украйна, и това, което обсадените власти в Киев са готови да приемат.

Източникът каза, че далеч не става дума само за няколко незначителни точки на несъгласие, а все още има поне три ключови области, в които остават значителни различия – различия, които могат да определят успеха или провала на усилията за преговори за прекратяване на конфликта.

На първо място, деликатният въпрос дали Украйна ще се откаже от ключови територии

в Донбас, източната част на Украйна, анексирана, но все още не завладяна от Русия, включително „крепостния пояс” от силно защитени градове и селища, считани за жизненоважни за украинската сигурност.

По-ранни предложения на САЩ призоваваха Украйна да предаде територията, за да се превърне в демилитаризирана зона, управлявана от Русия. Украинският източник заяви пред CNN, че е постигнат „определен напредък“ по това предложение, но все още не е взето решение по същество или по формулировката на проектопредложенията.

„Би било много погрешно да се каже, че вече имаме версия, която е приета от Украйна“, добави източникът.

Второ, все още се обсъжда и спорното предложение на САЩ Украйна да ограничи размера на своята армия до 600 000 души – цифра, предвидена в 28-точковия план. Украинският източник съобщи на CNN, че се обсъжда нова, по-висока цифра, но Киев все още иска допълнителни промени, преди да е готов да се съгласи с такива ограничения на своята армия.

Накрая, по въпроса за отказването на Украйна от амбицията си да стане член на НАТО, източникът заяви пред CNN, че това изискване остава неприемливо. Такова отстъпление би създало „лош прецедент“, заяви източникът пред CNN, и би дало на Русия право на вето върху западния военен алианс, „в който тя дори не е член“.

И трите въпроса – предаването на анексираната територия, демилитаризацията на Украйна и нейното постоянно изключване от НАТО – са най-често цитираните причини от Кремъл за воденето на война в Украйна. Решаването им в полза на Русия е и основното условие на Москва за прекратяване на бруталната си кампания.