Швеция иска ракети, достигащи Русия

Стокхолм обмисля закупуването на оръжия с обсег до 2000 км

Швеция обмисля закупуването на ракети с далекобоен обсег, способни да поразяват цели дълбоко в руска територия. Това заяви министърът на отбраната Пол Йонсон, позовавайки се на нов доклад на шведските въоръжени сили, приет тази седмица от правителството.

В документа армията настоява за оръжейни системи с обсег до 2000 км, които да позволят удари по критична инфраструктура далеч зад вражеските линии – способност, която досега Швеция не е притежавала.

„Опитът от войната в Украйна ясно показва, че Русия активно развива своите способности за удари на големи разстояния с крилати и балистични ракети, както и с дронове. Трябва да изградим по-силна възпираща мощ срещу тази заплаха“, заяви Йонсон.

Разстоянието между Стокхолм и Москва е около 1000 км. В момента Швеция разполага с поръчани крилати ракети Taurus с обсег до 500 км, но според Йонсон се разглежда възможността за закупуване на системи с много по-голям радиус на действие.

Министърът добави, че в рамките на следващите пет години се очаква Русия да увеличи военния си капацитет, което прави наложително Швеция да засили своята противовъздушна отбрана и разузнавателни способности.