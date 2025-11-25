Съдът на Европейския съюз: Всяка държава от ЕС задължена да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Решението е по жалба на поляци

Държавите членки в ЕС трябва да признават еднополовите бракове, когато те са сключени в друга държава от Общността. Това постанови Съдът на Европейския съюз.

Решението идва след жалба на двама поляци, женени в Германия, предаде АФП.

Двойката, единият от която има и германско гражданство, е живяла в Германия и се е оженила в Берлин през 2018 г.

Когато обаче се опитали да се преместят в Полша и да регистрират брачния си акт там, им било отказано с мотив, че полското законодателство не позволява брак между лица от един и същи пол, съобщават от Съда на Европейския съюз.

“Съпрузите - като граждани на ЕС, се ползват с правото на свободно движение и пребиваване в територията на държавите членки и с правото да водят нормален семеен живот при упражняване на тази свобода и при завръщане в държавата членка на произход”, се казва в решението на съда.

Съдът подчертава, че “такова отказване противоречи на законодателството на ЕС” и “нарушава не само свободата на движение и пребиваване, но и основното право на уважение към личния и семейния живот”.

Съдът на ЕС подчертава, че “държавите членки разполагат със свобода на преценка при избора на начините за признаване на такъв брак”, но тъй като в полското законодателство няма еквивалентен съюз при еднополови двойки, “пререгистрацията е единственото средство”, което да гарантира, че няма дискриминация.

Към ноември 2025 година Полша, България, Румъния и Словакия са единствените държави в ЕС, които не признават никаква форма на еднополови съюзи.