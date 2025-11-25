Европарламентът прие 1,5 млрд. евро за отбрана и Украйна

Законодателството бе прието с 457 гласа „за“, 148 „против“ и 33 „въздържал се“

Европейският парламент прие първата по рода си програма за подкрепа на отбранителната индустрия на Европейския съюз (ЕС). Тя е ключов инструмент за укрепване на стратегическата автономия на Съюза, ускоряване на производството на военни способности и засилване на подкрепата за Украйна.

Програмата за европейската отбранителна промишленост (EDIP) разполага с бюджет от 1,5 млрд. евро и е част от по-широкия план „ReArm Europe“, разработен след началото на руската агресия срещу Украйна и рязкото увеличаване на нуждите от боеприпаси, техника и модерни системи за отбрана.

Законодателството бе прието с 457 гласа „за“, 148 „против“ и 33 „въздържал се“. След гласуването програмата трябва да бъде официално одобрена от държавите членки и публикувана в Официалния вестник на ЕС.

EDIP има две основни направления:

- Укрепване на европейската отбранителна технологична и индустриална база.

- Създаване на инструмент за подкрепа на Украйна (USI), който ще подпомага модернизацията и интеграцията на украинската отбранителна промишленост с европейската.

Предвижда се също създаването на „Фонд за ускоряване на трансформацията на веригите за доставки в областта на отбраната“ (ФУТД), който ще стимулира инвестиции, участието на малки и средни предприятия и модернизацията на производствените вериги.

Право на участие ще имат правни субекти от държавите членки на ЕС, асоциирани държави и Украйна. Минимум 70% от компонентите и частите при производството на отбранителни продукти трябва да произхождат от ЕС или асоциирани държави. За финансиране проектите трябва да включват поне четири държави членки, като Украйна също може да участва.

Българските предприятия от отбранителния сектор потенциално могат да участват в бъдещи съвместни проекти в рамките на програмата.