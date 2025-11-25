Почина легендарният италиански вратар Лоренцо Буфон

Легендата на италианския футбол Лоренцо Буфон си отиде на 95-годишна възраст, оставяйки зад себе си поколение, което го помни като един от най-големите вратари на своето време. Новината беше потвърдена от агенция ДПА.

Буфон е сред символите на 50-те години – страж, чиито рефлекси и прочута „хватка клещи“ носят на Милан пет титли на Италия. След успешните си години при „росонерите“ той продължава кариерата си в Дженоа, Интер – където добавя още едно Скудето – и завършва във Фиорентина.

Роднина на Джанлуиджи Буфон, Лоренцо представлява едно от големите имена в италианската вратарска школа. Той участва на Мондиал 1962 в Чили и записва 15 мача за националния тим.

Милан се сбогува с него с трогателно послание: „Неговите ръце – клещи направиха Милан велик с безброй победи през 50-те. Великолепният Лоренцо, добър човек с голямо росонерско сърце, ни напусна.“

Интер също почете легендата, подчертавайки подкрепата си към семейството му и футболния свят.