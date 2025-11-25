ВМРО: Колко още българи в РС Македония трябва да бъдат бити?

Владимир Перев е поредният случай в „Червената книга на македонските българи“

ВМРО – Българско национално движение остро осъжда побоя срещу македонския българин и журналист в Скопие Владимир Перев. Той е поредният случай, който ще бъде записан в „Червената книга на македонските българи“. Там вече са събрани стотици имена на хора и цели сдружения, които са били бити, съдени, опожарявани, срещу които е стреляно, уволнявани и унижавани в Република Северна Македония, само защото не крият своя български произход и се самоопределят като българи.

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов припомня част от имената на македонските българи, станали обект на агресия в Северна Македония - Димитър Църномаров – отвлечен и малтретиран, Спаска Митрова, на която отнеха детето, Драган Попов (Попето) – уволнен и изгонен от жилището си, Мирослав Ризински – вкаран в затвора, закриване на български културни клубове, стрелба по клуба в Охрид, побоя над Християн Пендиков и т.н., и т.н. Все случаи, за които виновник няма!

И при този случай, както и при всички останали, скопските власти ще проведат формално разследване и няма да предприемат нищо за разкриване на извършителите. Това е тяхната умишлена политика и насаждане на говор на омразата към България и българите.

Затова ВМРО настоява категорично България да втвърди тона към РСМ и да следи отблизо случая докрай - до намиране на извършителя и справедливо наказание.

Политиката на репресии, която води Скопие спрямо българите в РСМ, и неумението на българската дипломация да настоява за спазване на правата на сънародниците ни отварят поредната страница от „Червената книга на македонските българи“.

Колко още българи в РС Македония трябва да бъдат бити, за да разбере българското правителство, че трябва да постави въпроса за правата на македонските българи ребром пред югозападната ни съседка и европейските институции?

Случаят от Скопие с нападнатия журналист Владимир Перев показва за пореден път провала на българската външна политика по отношение защитата на правата на сънародниците ни. Перев никога не е крил, че е българин и агресията срещу него е в резултата на беззъбата и безпринципна позиция на официална България. Това е доказателство, че на сегашното българско правителство не му стиска да предприеме решителни стъпки, за да покаже пред Европа, че в Северна Македония бият и преследват българи. Не може държава, която не спазва изконни човешки права да претендира за членство в ЕС.