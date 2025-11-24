Нападнаха журналиста Владимир Перев в Скопие

Известният публицист и македонски българин Владимир Перев е бил нападнат в магазин в Скопие, Северна Македония, съобщава NOVA. 80-годишният Перев е получил няколко удара в лицето, а очилата му са счупени. Той е подал сигнал в полицията, а инцидентът е регистриран от органите на реда. До момента няма официални данни за мотивите на нападението.

Перев коментира, че инцидентът е част от „сърбоманска политика“ в страната, насочена срещу българите в Северна Македония.

„Това е политика на великосръбски национализъм, насочена единствено срещу българите. Сърбите са по-толерантни към турците, власите и албанците, но българите не се приемат като част от изконната сръбска територия“, заяви той.

Това е поредният инцидент срещу македонски българи в страната, в условията на засилена антибългарска пропаганда, водена както от официални лица, така и от контролирани медии и фалшиви профили в социалните мрежи.