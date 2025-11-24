МВнР осъди нападението над Владимир Перев в Скопие

Още по темата: Нападнаха журналиста Владимир Перев в Скопие 24.11.2025 16:42

Очакваме компетентните власти в Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия

Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление, подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика. Това съобщиха от Министерството на външните работи във връзка с нападението на журналиста Владимир Перев в Скопие.

„МВнР и Посолството на България в Скопие поддържат постоянен контакт с г-н Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Северна Македония“, се казва в официалното изявление.

От Министерството уточняват, че дипломатическата мисия оказва пълно съдействие на журналиста, като министър Георг Георгиев лично е разговарял с него по телефона и е уверил, че България остава негов опора в този труден момент.

Ведомството отбелязва и въпросите, поставени от Перев в статията му в „Трибуна“, като подчертава, че случаят е важен не само за правата на българите в страната, но и като тест за реакцията на правоохранителните органи спрямо престъпленията от омраза.

„Очакваме компетентните власти в Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Европейският път на страната изисква пълно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране на правата на македонските българи“, подчертават от МВнР.