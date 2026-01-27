Вижте устава на Съвета за мир, няма срок за ратификация от НС

Темата за членството на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп се превърна в повече от дискусионна на фона на политическата нестабилност и предстоящите предсрочни парламентарни избори у нас. Правителството в оставка подчерта, че решението за присъединяването на страната ни към Съвета за мир е взето на редовно заседание на кабинета, но появата на премиера в оставка Росен Желязков до американския президент в Давос изненада всички, извън групата на министрите му.

Вече стана ясно членството в Съвета за мир се оказва с условие. Първоначалният мандат е 3 години, като той може да бъде удължен по преценка на председателя Тръмп, както пише в член 2.2 - Отговорности на държавите членки: "Всяка държава членка служи с мандат не по-дълъг от три години от влизането в сила на тази харта, подлежащ на подновяване от председателя. Тригодишният срок на членство не се прилага за държави членки, които внасят повече от 1 000 000 000 щатски долара в брой в Съвета на мира през първата година от влизането в сила на хартата". Тоест, ако държава иска дългосрочно участие, трябва да внесе през първата година минимум 1 милиард долара.

Член 11.1: "Влизане в сила и временно прилагане" потвърждава думите на външния министър на България Георг Георгиев, че конкретен срок за ратификация от Народното събрание няма: "(а)Тази харта влиза в сила след изразяване на съгласие да бъде обвързана от три държави. (б) Държавите, от които се изисква да ратифицират, приемат или одобрят тази харта чрез вътрешни процедури, се съгласяват да прилагат временно условията на тази харта, освен ако тези държави не са информирали Председателя при подписването си, че не са в състояние да го направят. Държавите, които не прилагат временно тази харта, могат да участват като членове без право на глас в производствата на Съвета за мир до ратифициране, приемане или одобрение на хартата в съответствие с изискванията на вътрешното им законодателство, при условие че получат одобрение от Председателя".

Оставяме ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото Народно събрание с подновена легитимност, обяви изненадващо първият дипломат Георгиев по телевизията в неделя. Видно и от устава на Съвета за мир, това е възможно.

Какво още пише в устава на Съвета за мир?

УСТАВ НА СЪВЕТА НА МИРА

ПРЕАМБЮЛ

Заявявайки, че трайният мир изисква прагматична преценка, решения, основани на здравия разум, и смелостта да се откажем от подходи и институции, които твърде често са се проваляли;

Признавайки, че трайният мир се установява, когато хората са овластени да поемат отговорност за своето бъдеще;

Потвърждавайки, че само устойчиво, ориентирано към резултатите партньорство, основано на споделени тежести и ангажименти, може да осигури мир на места, където той твърде дълго се е оказвал невъзможен;

Изразявайки съжаление, че твърде многото подходи за изграждане на мир насърчават постоянна зависимост и институционализират кризата, вместо да водят хората отвъд нея;

Подчертавайки необходимостта от по-гъвкав и ефективен международен орган за изграждане на мир; и

Решавайки да сформират коалиция от желаещи държави, ангажирани с практическо сътрудничество и ефективни действия,

Водени от преценка и почитани от справедливостта, страните с настоящото приемат Устава на Съвета на мира.

ГЛАВА I ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Член 1: Мисия

Съветът на мира е международна организация, която се стреми да насърчава стабилността, да възстановява надеждно и законно управление и да осигурява траен мир в райони, засегнати или застрашени от конфликт. Съветът на мира изпълнява такива функции за изграждане на мир в съответствие с международното право и които могат да бъдат одобрени в съответствие с настоящата харта, включително разработването и разпространението на най-добри практики, които могат да бъдат прилагани от всички нации и общности, търсещи мир.

ГЛАВА II ЧЛЕНСТВО

Член 2.1: Държави-членки

Членството в Съвета на мира е ограничено до държави, поканени да участват от председателя, и започва с уведомлението, че държавата е дала съгласието си да бъде обвързана с настоящата харта, в съответствие с Глава XI.

Член 2.2: Отговорности на държавите членки

(а) Всяка държава членка се представлява в Съвета на мира от своя държавен глава или правителствен глава.

(б) Всяка държава членка подкрепя и съдейства за операциите на Съвета на мира в съответствие със съответните си вътрешни правни правомощия. Нищо в тази харта не може да се тълкува като предоставящо на Съвета на мира юрисдикция на територията на държавите членки или изискващо от държавите членки да участват в определена мисия за изграждане на мир без тяхното съгласие.

(в) Всяка държава членка служи с мандат не по-дълъг от три години от влизането в сила на тази харта, подлежащ на подновяване от председателя. Тригодишният срок на членство не се прилага за държави членки, които внасят повече от 1 000 000 000 щатски долара в брой в Съвета на мира през първата година от влизането в сила на хартата.

Член 2.3: Прекратяване на членството

Членството се прекратява при по-ранното от следните: (i) изтичане на тригодишен мандат, подлежащ на

Член 2.2(в) и подновяване от Председателя; (ii) оттегляне, в съответствие с Член 2.4; (iii) решение за отстраняване от Председателя, подлежащо на вето от мнозинство от две трети от държавите членки; или (iv) разпускане на Съвета на мира съгласно Глава X. Държава членка, чието членство се прекратява, също престава да бъде страна по Хартата, но тази държава може да бъде поканена отново да стане държава членка, в съответствие с Член 2.1.

Член 2.4: Оттегляне

Всяка държава членка може да се оттегли от Съвета на мира с незабавно действие, като предостави писмено уведомление на Председателя.

ГЛАВА III - УПРАВЛЕНИЕ

Член 3.1: Съветът на мира

(а) Съветът на мира се състои от неговите държави членки.

(б) Съветът на мира гласува по всички предложения в дневния си ред, включително по отношение на годишните бюджети, създаването на дъщерни организации, назначаването на висши изпълнителни служители и важни политически решения, като например одобряването на международни споразумения и осъществяването на нови инициативи за изграждане на мир

(в) Съветът на мира свиква заседания за гласуване поне веднъж годишно и в допълнителни часове и места, които председателят сметне за подходящи. Дневният ред на тези заседания се определя от Изпълнителния съвет, след уведомление и коментари от държавите членки и одобрение от председателя.

(г) Всяка държава членка има един глас в Съвета на мира.

(д) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите и гласуващи държави членки, след одобрение от председателя, който може да гласува и в качеството си на председател в случай на равенство.

(е) Съветът на мира провежда и редовни заседания без право на глас със своя Изпълнителен съвет, на които държавите членки могат да представят препоръки и насоки относно дейността на Изпълнителния съвет и на които Изпълнителният съвет докладва на Съвета на мира за дейността и решенията му. Такива заседания се свикват поне веднъж на тримесечие, като времето и мястото на провеждането им се определят от главния изпълнителен директор на Изпълнителния съвет.

(ж) Държавите членки могат да изберат да бъдат представлявани от заместник-високопоставен служител на всички заседания, след одобрение от председателя.

(з) Председателят може да отправя покани до съответните регионални организации за икономическа интеграция да участват в работата на Съвета на мира при условия, които сметне за подходящи

Член 3.2: Председател

(а) Доналд Дж. Тръмп ще служи като встъпителен председател на Съвета на мира и отделно ще служи като встъпителен представител на Съединените американски щати, при спазване само на разпоредбите на Глава III.

(б) Председателят ще има изключителното право да създава, променя или разпуска дъщерни организации, ако е необходимо или уместно за изпълнение на мисията на Съвета на мира.

Член 3.3: Наследяване и заместване

Председателят винаги определя наследник за ролята на председател. Замяната на председателя може да се случи само след доброволна оставка или в резултат на недееспособност, определена с единодушно гласуване на Изпълнителния съвет, като в този момент определеният от председателя наследник незабавно поема позицията на председателя и всички свързани с нея задължения и правомощия на председателя.

Член 3.4: Подкомисии

Председателят може да създава подкомисии, ако е необходимо или уместно, и определя мандата, структурата и правилата за управление на всяка такава подкомисия.

ГЛАВА IV - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 4.1: Състав и представителство на Изпълнителния съвет

(а) Изпълнителният съвет се избира от председателя и се състои от лидери с глобална величина.

(б) Членовете на Изпълнителния съвет са с двугодишен мандат, който подлежи на отстраняване от председателя и подновяване по негова преценка.

(в) Изпълнителният съвет се ръководи от главен изпълнителен директор, номиниран от председателя и утвърден с мнозинство от гласовете на Изпълнителния съвет.

(г) Главният изпълнителен директор свиква Изпълнителния съвет на всеки две седмици през първите три месеца след неговото създаване и ежемесечно след това, като допълнителни заседания се свикват, когато главният изпълнителен директор счете за целесъобразно.

(д) Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите и гласуващи членове, включително главния изпълнителен директор. Тези решения влизат в сила незабавно, като председателят може да наложи вето по всяко време след това.

(е) Изпълнителният съвет определя свой собствен процедурен правилник.

Член 4.2: Мандат на Изпълнителния съвет

Изпълнителният съвет:

(а) Упражнява правомощията, необходими и подходящи за изпълнение на мисията на Съвета на мира, в съответствие с настоящия устав;

(б) Докладва на Съвета на мира за своите дейности и решения на тримесечие, в съответствие с член 3.1(f), и в допълнителни срокове, определени от председателя.



ГЛАВА V ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5.1: Разходи

Финансирането на разходите на Съвета на мира се осъществява чрез доброволно финансиране от държави членки, други държави, организации или други източници.

Член 5.2: Сметки

Съветът на мира може да разреши откриването на сметки, ако е необходимо за изпълнение на неговата мисия. Изпълнителният съвет разрешава установяването на контрол и надзор чрез механизми по отношение на бюджети, финансови сметки и плащания, както е необходимо или подходящо, за да се гарантира тяхната цялост.

ГЛАВА VI ПРАВЕН СТАТУТ

Член 6

(а) Съветът на мира и неговите дъщерни организации притежават международна правосубектност. Те имат такава правоспособност, каквато може да е необходима за изпълнение на тяхната мисия (включително, но не само, правото да сключват договори, да придобиват и да се разпореждат с недвижимо и движимо имущество, да образуват съдебни производства, да откриват банкови сметки, да получават и разпределят частни и публични средства и да наемат персонал).

(б) Съветът на мира осигурява предоставянето на такива привилегии и имунитети, каквито са необходими за упражняване на функциите на Съвета на мира и неговите дъщерни организации и персонал, които ще бъдат установени в споразумения с държавите, в които Съветът на мира и неговите дъщерни организации действат, или чрез други мерки, които могат да бъдат предприети от тези държави в съответствие с техните вътрешни правни изисквания. Съветът може да делегира правомощия за договаряне и сключване на такива споразумения или договорености на определени длъжностни лица в рамките на Съвета на мира и/или неговите дъщерни организации.

ГЛАВА VII - ТЪЛКУВАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Член 7

Вътрешните спорове между членовете, организациите и персонала на Съвета на мира по отношение на въпроси, свързани с Съвета на мира, следва да се разрешават чрез приятелско сътрудничество, в съответствие с организационните правомощия, установени от Хартата, и за тези цели председателят е крайната инстанция по отношение на значението, тълкуването и прилагането на тази Харта.

ГЛАВА VIII - ИЗМЕНЕНИЯ НА ХАРТАТА

Член 8

Изменения на Хартата могат да бъдат предложени от Изпълнителния съвет или от поне една трета от държавите-членки на Съвета на мира, действащи заедно. Предложените изменения се разпространяват до всички държави-членки най-малко тридесет (30) дни преди гласуването им. Такива изменения се приемат след одобрение с мнозинство от две трети от Съвета на мира и потвърждение от Председател. Измененията на Глави II, III, IV, V, VIII и X изискват единодушно одобрение от Съвета на мира и потвърждение от Председателя. При удовлетворяване на съответните изисквания, измененията влизат в сила на датата, посочена в резолюцията за изменението, или незабавно, ако не е посочена дата.



ГЛАВА IX РЕЗОЛЮЦИИ ИЛИ ДРУГИ ДИРЕКТИВИ

Член 9

Председателят, действащ от името на Съвета на мира, е упълномощен да приема резолюции или други директиви, съответстващи на този устав, за изпълнение на мисията на Съвета на мира.

ГЛАВА X - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, РАЗПУСКАНЕ И ПРЕХОД

Член 10.1: Продължителност

Съветът на мира продължава да функционира до разпускането си в съответствие с тази глава, като по това време и този устав се прекратява.

Член 10.2: Условия за разпускане

Съветът за мир се разпуска в момента, който Председателят счете за необходимо или подходящо, или в края на всяка нечетна календарна година, освен ако не бъде подновено от Председателя не по-късно от 21 ноември на съответната нечетна календарна година. Изпълнителният съвет определя правилата и процедурите по отношение на уреждането на всички активи, пасиви и задължения при разпускане.

ГЛАВА XI - ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 11.1: Влизане в сила и временно прилагане

(а) Тази харта влиза в сила след изразяване на съгласие да бъде обвързана от три държави.

(б) Държавите, от които се изисква да ратифицират, приемат или одобрят тази харта чрез вътрешни процедури, се съгласяват да прилагат временно условията на тази харта, освен ако тези държави не са информирали Председателя при подписването си, че не са в състояние да го направят. Държавите, които не прилагат временно тази харта, могат да участват като членове без право на глас в производствата на Съвета за мир до ратифициране, приемане или одобрение на хартата в съответствие с изискванията на вътрешното им законодателство, при условие че получат одобрение от Председателя.