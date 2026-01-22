Сачева: Присъединяването ни към Съвета за мир дава активен глас на България

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир не е по никакъв начин в противоречие с общия европейски консенсус в момента, заяви пред журналисти в парламента Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС и допълни, че следващата седмица правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира присъединяването.

"Ще продължим да бъдем част от всички решения, които се вземат по отношение на европейския консенсус, премиерът в оставка Росен Желязков ще бъде тази вечер в Брюксел, където ще участва и на Европейския съвет", посочи още Сачева.

По думите ѝ това, което се е случило, не противопоставя интересите на България, нито на ЕС, нито на общите интереси за това да бъде постигнат траен мир.

"Това е и акт, който трябва да бъде разглеждан и в подкрепа на това Близкият изток да бъде зона, която да не е източник на конфликти, а да имаме възможност на процесите на решения, които ще се вземат в този регион на света", изтъкна Сачева.

Тя уточни, че решението за присъединяване към Съвета за мир е взето вчера на заседание на Министерския съвет, на подпис.

Според нея важното за страната ни е тя да взема решения, да има своя глас по отношение на въпросите, свързани със сигурността, защото сме държава, която трябва да участва в тези решения, а не само да бъде част от изпълнението им.

Присъединяването към Съвета не е обвързано с финансови ангажименти за страната ни, вноските са доброволни, обясни Деница Сачева.

"Ние не сме влезли в Съвета, за да се стига до ситуации, които да са неблагоприятни за България, точно обратното – присъединили сме се към инициативата, за да сме там, където можем да имаме активно участие, да изразяваме нашата позиция" , добави още тя.

"Няма позиция на ЕС, в която да се казва, че не трябва да се участва в международни формати, свързани с диалог и с това човек да може да изрази позицията на своята държава. ", обясни също зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС.